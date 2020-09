La Atención Primaria de la capital está en pie de guerra. En la primera ola, el Gobierno regional recurrió a sus especialistas como apagafuegos. En verano, sus médicos aplacaron los efectos del 'frenazo' y asumieron parte del rastreo. Sin apenas medios, reconocimiento ni refuerzos, los médicos de Familia lanzaron un ultimátum al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. O cambian las cosas, o irán a la huelga este lunes. El sindicato Amyts fue el que trasladó a la Consejería la crispación de las consultas. La cirujana General Ángela Hernández Puente y la médica de Familia Ana Gimnénez son dos de las voces detrás de la protesta. "El desgaste de los centros de salud viene de lejos", coinciden, "La Atención Primaria madrileña está herida de muerte".

La Comunidad tiene 24 horas para evitar otra huelga en la Sanidad Pública.. en plena segunda ola. Poco después de que la región diese el salto a una nueva normalidad que ya es pasado, las imágenes de las colas en los consultorios se multiplicaron... pero la saturación es crónica. "En 2019 pedimos a la Consejería una reforma estructural de la red", recuerda Ángela. Con el blindaje a la Primaria por bandera, los centros de salud empezaban a agitarse. "La campaña era muy fuerte. En enero y febrero, los médicos nos empezaban a exigir movilizaciones". "La demanda era inasumible", corrobora Ana.

En las trincheras, ya faltaban manos cuando llegó el 'bicho'. Los profesionales de Atención Primaria fueron movilizados. Desde el hospital de campaña de IFEMA hasta los hoteles medicalizados. "En esa primera ola, el trabajo de los especialistas de Familia fue invisible, como no podían hacer test, aunque manejaban muchos pacientes con pocos síntomas o asintomáticos, quedaron en la sombra". "Cerca de un tercio de los médicos de Primaria no estaban en sus consultas en primavera, entre los trasladados y los profesionales de baja". Ángela admite que el conteo es aproximado y denuncian la opacidad del Gobierno regional. "Madrid nunca ha informado de cuántos médicos de Familia se enfrentaron a la pandemia en Ifema", asegura Ángela.

"Hace diez años que faltan médicos en Madrid... y quince que faltan pediatras"

Ni una ni otra quisieron ver los toros desde la barrera. En las semanas más oscuras, ambas dieron un paso más allá de su función como liberadas sindicales. La cirujana reforzó la plantilla de uno de los más de diez hoteles medicalizados que la Comunidad de Madrid habilitó desde marzo. Entonces, el pico de la curva se difuminaba en el horizonte y el ministro Salvador Illa anticipaba que "lo peor" estaba aún por llegar. Ana bajó hasta las barricadas, en las Urgencias del Infanta Sofía. Las consultas de Familia quedaron en un segundo plano. Medio año después, ambas respaldan la huelga que quiere devolver la Atención Primaria al lugar que se le ha negado.

¿Cuándo empezó la debacle? "Con la Atención Primaria ha pasado lo mismo que con los mayores: está tan débil que llega el Covid y les mata". No siempre fue igual. Ana tiene 56 años y lleva treinta de labor en la Sanidad madrileña. Recuerda con entusiasmo su desembarco en las consultas de la capital. "Me incorporé en un momento de cambios, de mucha ilusión", hace una pausa, "¡Es lo que tiene tener más años que el couplé!". Empezaba la década de los años noventa. Los viejos ambulatorios se convertían en centros de salud modernos, había una enfermera por consulta, con la que el médico trabajaba, mano a mano, en la Unidad de Atencion Familiar. "Se vivía un momento precioso y muy emocionante".

"Los pacientes lo notaban muchísimo". Tres décadas y una pandemia después, describe esa Atención Primaria como un servicio "profundamente desgastado y herido". Frente al discurso de que faltan sanitarios, miran a la brecha en las condiciones laborales. "Hace diez años que empiezan a faltar médicos, quince desde que faltan pediatras". Y Ana lo ha vivido en sus propias carnes. "Se jubilaron de golpe más de 700 especialistas de todas las categorías.. y no se contrató a nadie. Las consultas se repartieron. Primera sobrecarga". El espacio en blanco que se dibujó en Madrid, lo aprovecharon otros para blindar sus plantillas. "Si aquí se ofrece temporalidad y salarios bajos, sin ni siquiera un centro de salud fijo... la gente se marcha".

Ángela tiene 44 años y tres hijos, de once, ocho y cinco años. Pone rostro a la angustia de los padres ante el cierre de colegios. En primavera, mientras cuidaban de todo un país, muchos sanitarios se encontraron con que no tenía quién cuidara de los suyos. "Hubo sanitarias que perdieron a su niñera de un día para otro". Nadie se atrevía a estar cerca de los pijamas blancos. "Otras dejaron a sus dos hijos pequeños a cargo del mayor". En la segunda ola, esto no será posible. "Si uno tiene que hacer cuarentena... sus hermanos tendrán que seguir yendo a clase". Más como madre que como médica, asevera que "España tiene que aprender a priorizar. Los colegios no pueden cerrar".

Otros gobiernos, más allá de los Pirineos, habilitaron las escuelas cerradas para los hijos de los trabajadores esenciales. Los españoles no tuvieron esa opción en la primera ola... y tampoco parece estar en la 'hoja de ruta' de la segunda. "El verano ha sido terrorífico y las plantillas ya no pueden más", asegura Ángela. Las dos especialistas ponen nombre y apellido a compañeros que, en medio año de crisis sanitaria, se han planteado abandonar. Y otros tantos que recurren a los antidepresivos para pasar consulta cada mañana. El agotamiento envuelve un discurso que se niega a caer en la desesperanza. Saben cuál es la Sanidad en la que quieren trabajar, esa que el país necesita. También que ahora es el momento del cambio. "La Primaria está en la UCI". La Covid ha dejado claro que, si alguien puede salvarla, son ellas.