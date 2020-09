Los sanitarios madrileños convocan la huelga ante el silencio de la Comunidad

El Gobierno madrileño ha vuelto a agotar los tiempos para resolver el conflicto con sus sanitarios. El principal sindicato de médicos de Madrid, Amyts, ha anunciado este miércoles la convocatoria de una huelga en toda la región, después de que la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, no haya respondido a la petición de una reunión para abordar la situación del sector en la región.

Según explica Amyts (Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid) en un comunicado, su intención es registrar este jueves la convocatoria de la huelga, que se organizará de manera "secuencial" y empezará en la Atención Primaria, dada "la grave situación" en la que se encuentra el servicio en la crisis del coronavirus.

El pasado lunes, los sanitarios madrileños avisaron al Ejecutivo regional de que, si no podía reunirse con Ayuso en las siguientes 48 horas, convocarían una huelga, opción que, según una encuesta realizada desde el sindicato, respalda el 85 % de los facultativos consultados.

El martes, Ayuso rompió todos los puentes con los sanitarios y respondió a la amenaza de huelga de Amyts diciendo: "No son los médicos, es un sindicato afín a un partido político, al que además he recibido ya en la Comunidad de Madrid junto a otros".

La vicesecretaria general de Amyts, Ángela Hernández, ha dicho que han pasado ya dos días desde que trasladaron la necesidad de tener una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid para tratar la situación de las condiciones de ejercicio de los médicos y asegura que no han recibido "ninguna respuesta".

"Aún tenemos la esperanza de que dicha reunión se produzca y no tengamos que llegar a la convocatoria de esta huelga o, si llegamos, (esta) se pueda desconvocar lo antes posible", ha añadido. Además, ha señalado que "no se trata de un ultimátum": "Esto no es ninguna medida coercitiva ni de carácter político: lo único que queremos son soluciones concretas para los médicos y para la asistencia sanitaria de la población", ha insistido.

Respecto a la decisión de comenzar la huelga en Atención Primaria, Hernández ha apuntado que ésta "atraviesa por unos momentos auténticamente dramáticos", en los que los facultativos "no están pudiendo dar la asistencia de calidad que merece la población".

Antes de realizar este comunicado, Amyts, junto a los demás sindicatos representados en la Mesa Sectorial de Sanidad (Satse, CC. OO., CSIT-UP y UGT), había anunciado una "escalada de movilizaciones" a partir del martes próximo día 15, para protestar por "el abandono y el desprecio a los profesionales" por parte del Gobierno regional, sin descartar "paros parciales o totales".

Los sindicatos han llamado a los profesionales a concentrarse a las 12:00 horas del día 15 a las puertas principales de los centros sanitarios, y el día 21 ante la sede de la Consejería de Sanidad.