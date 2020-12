Madrid instalará siete puntos para hacer test a los jóvenes después de vacaciones. 

Nuevo plan para evitar los rebrotes en la autonomía. La Comunidad de Madrid va a instalar siete puntos para realizar test de antígenos a los jóvenes a la vuelta de las vacaciones con el objetivo de reducir el impacto de la transmisión del virus a la población juvenil tras los desplazamientos navideños. Lo han anunciado el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, y la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, en una rueda de prensa sobre la situación epidemiológica de la región. Zapatero ha explicado que este grupo de edad supone el 21€ de todos los casos de la región, aunque la tendencia es descendente. Las pruebas se van a realizar principalmente en los campus universitarios de la región y tendrán carácter voluntario entre jóvenes de Madrid con edades comprendidas entre los 18 y los 29 años.

Esta medida está enmarcada en el Plan de Navidad para frenar la expansión del virus diseñado por la Consejería de Sanidad y la Consejería de Interior, Justicia y Víctimas. El objetivo de esta iniciativa, inédita en España, es que a la vuelta de Navidad y después de los desplazamientos que realizarán los jóvenes y, en especial, los estudiantes que proceden de otras provincias, se minimice la propagación del coronavirus en la región madrileña.

La Consejería de Sanidad recomienda a los estudiantes que regresen a la residencia familiar para las vacaciones navideñas que limiten las interacciones sociales y extremen las medidas de prevención los diez días anteriores a su regreso. Una vez en el domicilio, también se aconseja que limiten los contactos y respeten su burbuja de convivencia. Además, la Comunidad de Madrid insiste en que los jóvenes, al igual que el resto de la población, utilicen en todo momento la mascarilla y ventilen frecuentemente los espacios cerrados.

Ayuso critica el plan de vacunación

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado que el Gobierno central haya reducido el número de vacunas que inicialmente iba a recibir la autonomía en enero y ha censurado que vendan "un plan sin plan". "A este paso, tal y como se están desarrollando las cosas, me temo que nos vamos a quedar sin vacuna incluso en enero porque el Gobierno de España va a gestionar la estrategia de la propia vacuna", ha declarado en el acto de presentación del Plan Vigía, en la Real Casa de Correos.

A pesar de que apoya que haya un plan nacional para la vacunación, la dirigente madrileña ha censurado que haya decido "gestionar solo la vacuna" y la haya anunciado "sin tener un plan". "Ahora nos encontramos con que no conocemos los tiempos. En un estado de alarma como estamos no está habiendo ni una sola reunión de conferencias de presidentes. No tenemos información exacta de cuál es la información. Una vez vendido un plan sin plan nos encontramos que la Comunidad de tener 600.000 vacunas para 300.000 personas vamos a pasar a tener para 100.000", ha trasladado.

En este sentido, ha incidido en que esto les señala que no van a poder, por ejemplo, vacunar a los grupos de riesgo o a los sanitarios y que "con tan pocas vacunas" irán solamente por ahora a las residencias. Ayuso ha subrayado que desde el Ejecutivo madrileño no pueden poner "todos los medios si la vacuna no llega pronto".

"Hacen falta esas vacunas, planificación y mientras vendan un plan sin plan lo que está claro es que las comunidades autónoma seguimos haciendo frente a la pandemia. Hay muchos anuncios nacionales pero luego no se están ejecutando", ha indicado, al tiempo que ha recalcado que espera que hayan vacunas "para la inmensa mayoría de los ciudadanos en todo el país pero también para la Comunidad de Madrid, una de las regiones más castigadas". Así, ha demandado un plan de vacunación claro, concreto, transparente, "igual que tiene que ocurrir con las cifras de fallecidos".