Madrid da luz verde al bono del alquiler de 250€ para jóvenes hasta los 35 años.

El Consejo de Gobierno de Madrid dará mañana luz verde a las ayudas del bono del alquiler joven con 250 euros mensuales dirigidas a menores de 35 años que arrienden un inmueble o una habitación. Lo ha anunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la segunda jornada del Debate del Estado de la Región, que se celebra en la Asamblea de Madrid. Desde el Gobierno madrileño han indicado que se tiene previsto "autorizar una inversión de más de 30 millones de euros para este programa". Este se suma a las diferentes iniciativas del Ejecutivo autonómico para facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda: Plan Solución Joven, Plan Vive, Mi Primera Vivienda y el Plan de Alquiler con opción a compra.

Respuestas de la oposición

El PSOE de Madrid considera "un gravísimo problema", un bono de 100 euros adicional al del Estado por los mayores precios en Madrid, llegar al 15% de parque de vivienda publica acercándonos a niveles europeos, "frente al 1% del PP de Madrid", y rehabilitar 500.000 viviendas para mover el mercado del alquiler. "El Partido Popular no solo no ha aportado ninguna solución durante décadas, sino que sus políticas han fomentado la especulación inmobiliaria para enriquecer unos pocos a costa de la mayoría. Y usted saca pecho de los precios de la vivienda en Madrid", ha remarcado.

El portavoz del PSOE en la Asamblea, Juan Lobato ha hecho hincapié en que "En estos momentos difíciles todos debemos unir y no confrontar, debemos dar prioridad a quienes tengan más dificultades. Y claro que no, señora Díaz Ayuso, claro que Madrid no le va a fallar a España. Pero Madrid no es usted, señora Díaz Ayuso. Madrid, afortunadamente, es mucho más que usted. Porque no es tiempo de individualismos insolidarios, es tiempo de trabajar para la mayoría. Y vamos a ello con todo y a por todas", ha concluido. Más Madrid ha pedido al gobierno madrileño que controle el precio del alquiler para que sea un derecho y no "un devora-sueldos que hace que 40.000 familias se queden en situación de extrema pobreza tras pagar el techo".