Madrid no pide pasar a la fase 3 antes de tiempo y espera a la nueva normalidad

La Comunidad de Madrid no pedirá el pase a la fase 3 la semana que viene, ni ha barajado ninguna medida en concreto para flexibilizar la fase 2, y esperará a la nueva normalidad del próximo 21 de junio cuando el sistema de fases "decaerá". Así lo ha indicado el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

Aguado también ha explicado que no se ha valorado la posibilidad de pasar a la fase 3 porque la Comunidad de Madrid ya hizo una serie de peticiones al Gobierno de España para flexibilizar la fase 2 que no han sido atendidas. "No se ha planteado la posibilidad de pasar a la fase 3 porque a partir del 21 de junio, si todo va según lo previsto, el estado de alarma decaerá y con él decaerá el sistema de fases", ha señalado.

El vicepresidente madrileño ya había dicho días antes que no era partidario de acelerar el paso de la región a la fase 3 porque los quince días previstos para avanzar entre los distintos escenarios no son "por capricho", sino por el periodo de incubación del virus, que marca cómo desescalar. Sin embargo, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, evidenciaron sus discrepancias sobre este tema a principios de semana, ya que la primera abogó por ir "poco a poco" y el segundo planteó pedir el progreso de fase.

Finalmente, Madrid esperará y Aguado ha destacado que lo importante a partir de ahora será "estar preparados". "Lo que tenemos que hacer a partir de ahora es estar preparados para asumir íntegramente todas las competencias que volverán a las comunidades autónomas y, a partir de ahí, diseñar un plan para continuar con la desescalada", para cumplir con la prioridad de evitar rebrotes y reactivar la economía, ha afirmado.

Los madrileños podrán moverse por España a partir del día 21

El próximo 21 de junio finalizará el estado de alarma y con él la imposibilidad de viajar a otros territorios. Los madrileños, al igual que el resto de ciudadanos, podrán moverse "libremente por España", salvo que el Gobierno emita una instrucción contraria. "Si nada cambia los madrileños podremos movernos libremente por todo el país porque para restringir la movilidad haría falta un estado de alarma o un plan o una alternativa que hoy por hoy no conocemos para impedirlo", ha indicado Aguado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El vicepresidente ha trasladado que no corresponde al Ejecutivo regional "el hecho de poder restringir la movilidad entre comunidades". Así, ha incidido en que cuentan, "salvo que el Gobierno tenga otra instrucción", con que a partir del 21 de junio los madrileños podrán moverse "libremente por España". "Esto es todavía un escenario por ver y por conocer, porque el Gobierno todavía no ha dado una versión oficial de lo que ocurrirá en España una vez decaiga el estado de alarma", ha apuntado.

Espera que cualquier decisión que se tome se haga respecto a "criterios sanitarios" y que, por lo tanto", "no haya criterios políticos que busquen entorpecer el día a día de los ciudadanos". En este punto, ha manifestado que a la Comunidad de Madrid le gustaría poder "recuperar" su normalidad "cuanto antes", poder moverse por la autonomía y por el país y que "esta crisis se supere lo antes posible".

"Insisto, tiene que ser una decisión del Gobierno de España, que nosotros no tenemos competencias para poder recibir unilateralmente si los madrileños salen o no de la comunidad autónoma y que eso tiene que ser el Gobierno de España el que dicte la normativa oportuna", ha indicado, al tiempo en el que ha sostenido que están a la espera de que el Ejecutivo lo aclare. Preguntado por la posición al respecto del Ejecutivo, Aguado ha indicado que "no tiene sentido trasladar una opinión" cuando es la Administración central la que tiene que decidir.