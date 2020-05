Madrid perfila el informe para pasar a la Fase 1: "Lo contrario no se entendería"

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha afirmado que están "perfilando" el informe para solicitar formalmente al Ministerio de Sanidad pasar a la Fase 1 del plan de desescalada y que están "a punto de terminarlo" para mandarlo en "unos minutos". En este sentido, ha agregado que la Comunidad de Madrid está preparada para escalar a ese nivel y que otro rechazo por parte de la Administración estatal no se entendería porque se ha cumplido con las directrices marcadas por el Ministerio.

"Y eso es lo que hemos aportado como dato más importante en ese nuevo informe", ha indicado Escudero, quien ha recordado que para poner en marcha ese proceso se ha realizado un refuerzo de personal en Atención Primaria y Salud Pública, tanto de la parte epidemiológica como de la parte técnica".

Asimismo, ha destacado que "los datos asistenciales son mejores que los de la semana pasada, porque ahora hay más disponibilidad de cama de UCI, puesto que la ocupación va bajando, hay más disponibilidad en la cama de hospitalización, porque también los datos van bajando, de manera que la situación es bastante mejor que la de la semana pasada". "Tenemos una situación de mayor control", ha afirmado sobre la base de los datos asistenciales.

El consejero madrileño ha dicho que si el Ministerio denegara por segunda vez a la Comunidad de Madrid pasar de fase "sería una mala noticia", para agregar que "la Comunidad está preparada, los datos asistenciales así lo van acompañando". "La capacidad de nuestro sistema sanitario está preparada, que siempre fue el planteamiento inicial que hizo el ministro, estar preparado por si hubiese un repunte, y sobre todo con el control de casos nuevos, que es algo fundamental para conseguir contener al virus", ha explicado. "No entenderíamos que no se produjese ese paso a Fase 1 puesto lo que el Ministerio nos planteó en su momento Madrid lo ha cumplido y además lo ha cumplido con creces", ha sentenciado.

Escudero ha agregado que la Comunidad de Madrid ha "apostado decididamente" por el uso de mascarillas por parte la población "siempre que sea posible", teniendo "como máxima el mayor grado de protección" de los ciudadanos y apelando a "la responsabilidad individual que están demostrando en estos días".

Así, ha señalado que la "responsabilidad individual" con respecto al uso de mascarillas, el distanciamiento social y el lavado de manos "es la base de construir el resto de la desescalada", y ha considerado que con estas condiciones no sería necesario restringir el aforo en los establecimiento. "No hagamos más complicada la desescalada de lo que es, tratemos de simplificar con criterios principalmente de contención del virus", ha advertido.

Escudero ha acusado al vicepresidente del Gobierno central, Pablo Iglesias, de "verter falsedades" contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por decir que su estancia en un apartahotel de la cadena Room Mate desde que fue diagnosticada por Covid-19 podría constituir "un posible caso de corrupción". "La opinión que ha vertido el vicepresidente es rotundamente falsa", ha aseverado el consejero, quien ha asegurado que la Comunidad de Madrid "no ha pagado nada" y que será la presidenta regional la que lo "pagará cuando abandone ese apartahotel".

Así, ha indicado que "ella está en su derecho de poder vivir donde quiera, igual que el vicepresidente vive en una casa de grandes dimensiones en Galapagar, cada uno hace en su vida privada lo que quiera".

"Yo creo que hay que actuar con absoluto respeto y no verter falsedades frente a la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha recalcado, al tiempo que ha defendido que "no ha habido ninguna contraprestación a la cadena de hoteles". Escudero ha felicitado a Room Mate y al empresario Kike Sarasola, que "ha permitido que trabajadores sanitarios puedan venir a Madrid y hayan podido tener alojamiento en sus hoteles", pero ha insistido en que "no ha habido ningún tipo de contraprestación" y que ha sido "de manera voluntaria", por lo que ha dicho que se lo agradecerán "siempre".