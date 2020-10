Madrid insiste en su plan: pide que las restricciones sean por zonas sanitarias

Que el Gobierno haya declarado el estado de alarma no afecta a los planes de la Comunidad de Madrid. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha anunciado su nuevo plan contra el coronavirus tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia madrileño de no ratificar las medidas del Ministerio de Sanidad. El planteamiento es el mismo que ha defendido desde el principio Isabel Díaz Ayuso: confinamientos limitados a las zonas básicas de salud. La novedad está en que ahora se endurecerán los criterios, al rebajar la tasa máxima permitida a los 750 contagios por cada 100.000 habitantes, cuando antes eran 1.000. Una propuesta que la presidenta regional ya ha trasladado a Pedro Sánchez. Pero que ha llegado tarde, al habérsela trasladado cuando el Consejo de Ministros ya estaba reunido para decretar la alarma en la autonomía.

Quien ha anunciado la posición de Madrid ha sido el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que no ha hecho alusión en su comparecencia a ese estado de alarma. Pero sí ha hablado de ello a preguntas de los periodistas, donde ha admitido que si se declara será Moncloa la que tenga la competencia y la que decida las medidas a tomar. Ha sido ahí donde ha empezado a criticar al Ejecutivo central, al que ha acusado de hacer un "chantaje" a la Comunidad. Y ha acusado al ministro de Sanidad de "no haber querido negociar". "El Gobierno no entiende esta fórmula, que según nuestros criterios funciona. Y con nuestras cifras, pediremos que rectifiquen el estado de alarma", ha añadido el titular de Sanidad, que ha sido el que ha ejercido de portavoz en un momento muy delicado para el Ejecutivo que conforman PP y Ciudadanos. "Los datos siempre nos avalan. Desde hace dos semanas nuestra curva está bajando. Y eso debería avalar que ese modelo de zonas básicas de salud se pueda seguir aplicando", ha insistido Escudero.

"Vamos a seguir con nuestra monitorización diaria, que muestran cómo mejoran esos datos. Y vamos a intentar convencer al ministerio de Sanidad de que esto avanza para que se levante el estado de alarma cuanto antes", ha reiterado el responsable sanitario madrileño, que se ha quejado de que Salvador Illa "no nos ha dejado mucho tiempo" para hacerles una propuesta que pudiera reconducir la relación entre ambas partes. Pero aunque Escudero ha repetido en todo momento que las medidas de su consejería serían efectivas, sí ha admitido que estas no impedirían que los madrileños que viven en las zonas no restringidas podrían abandonar la región sin problema. Ante lo que ha apelado a la "responsabilidad" de los ciudadanos, a los que ha pedido que no se marchen del territorio por el puente del 12 de octubre.

Escudero ha desvelado que habló en la noche del jueves con Salvador Illa, después de que no fructificara la petición de este último de reunir por la tarde al Grupo Covid 19 que conforman ambas administración. La intención del Ministerio de Sanidad era buscar medidas alternativas que mantuvieran el cierre de Madrid capital y otras nueve ciudades tras el varapalo del TSJM a la orden de restricciones que firmó el propio Illa. Pero Ayuso y su equipo optaron por reunirse con sus técnicos, ignorando así la petición del ministro. Algo que Escudero ha justificado con que querían "tener claro los criterios técnicos" para hacer una propuesta, en lugar de "basarnos en criterios políticos, como hace el Gobierno central".

Así sería el plan madrileño

Si la Comunidad de Madrid pudiera aplicar su fórmula para reducir los contagios, las zonas que quedarían aisladas y sin permitir la entrada y salida de personas salvo por motivos justificados aumentarían considerablemente. El motivo es la decisión de la Consejería de Sanidad de endurecer los requisitos para no confinar, al poner el límite en los 750 casos por cada 100.000 habitantes. Esto provocaría que hubiera hasta 51 zonas básicas de salud cerradas, 18 más que hace dos semanas. Y hasta 41 más si la CCAA hubiera mantenido el criterio de los 1.000 casos con el que decidió limitar la movilidad en los barrios afectados.

Estas restricciones afectarían a más de un millón de personas, algo más de un 16% de la población. Madrid capital sería la que más notaría estas medidas, ya que tendría hasta 10 distritos con varios barrios 'cerrados'. El resto de municipios con áreas de salud aisladas serían Alcobendas, Alcorcón, Aldea del Fresno, Arganda del Rey, Colmenar Viejo, Coslada, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Parla, San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz, Villa del Prado y Villalba. Según Escudero, estas zonas agrupan más del 24% de los contagios.

La propuesta de Madrid supondría una reducción considerable del número de habitantes afectados con respecto a la orden del Ministerio, ya que el cierre total de diez ciudades impactaba sobre 4,8 millones de personas.