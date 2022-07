Madrid plantea al Gobierno eliminar los impuestos a la producción de energía. 

Madrid pone sobre la mesa del Gobierno sus propias 'recetas' para abordar la crisis energética. La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, ha enviado una carta a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, con propuestas para "atajar" la crisis energética, entre otras, eliminar los impuestos que gravan su producción. En la misiva, a la que ha tenido acceso Efe, Martín subraya que la situación de España ante la utilización de la energía como "ariete" por parte de Rusia es "desalentadora" debido a la "debilidad" del mapa energético el país y la "insuficiencia" de interconexiones eléctricas con el mercado europeo.

En este sentido, critica que "prescindir del carbón y programar el cierre de las centrales naturales, sin tener alternativas" han hecho a España dependiente casi "en exclusiva" del gas con el que no cuenta para "garantizar el suministro eléctrico". Además, señala que las energías renovables "no están en disposición de cubrir la demanda, al ser intermitentes, variables y no tener posibilidad de almacenamiento a gran escala", y afirma que las medidas del Gobierno a raíz de la invasión rusa de Ucrania "se han revelado insuficientes, cuando no contraproducentes".

Tras recordar las medidas "ambiciosas" que otros países "de nuestro entorno" están impulsando, como en Alemania incrementar el mínimo personal y familiar en el IRPF o abrir más centrales nucleares en el caso de Francia, Paloma Martín pide que se abra el debate sobre la ampliación de la vida útil del parque nuclear existente. También propone sustituir los ocho impuestos estatales que gravan actualmente la producción de energía por un impuesto que internalice los daños ambientales; estudiar la suspensión temporal e inmediata del impuesto al CO2 y del impuesto de hidrocarburos.

Así como reducir las subvenciones que no tienen nada que ver con la generación de electricidad, como las garantías de potencia o las primas a las renovables; traspasar el 100% de los sobrecostes de los sistemas eléctricos insulares, Ceuta y Melilla, así como el déficit de tarifa, a los Presupuestos Generales del Estado. Aprovechar los fondos europeos para reforzar las interconexiones, tanto eléctricas como gasistas, con el sistema europeo, es otra de las propuestas remitidas a la ministra en la carta, en la que Martín pide rediseñar el mix energético para avanzar en la electrificación de la demanda.