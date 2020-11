Madrid plantea ya levantar restricciones de forma parcial durante las navidades. 

Navidad diferente... aunque con menos restricciones. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha declarado que espera que el Gobierno regional pueda "levantar parcialmente algunas restricciones" de cara a las Navidades. En una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press, el dirigente madrileño ha defendido que quieren unas fiestas navideñas "seguras y tranquilas" y ha sostenido que las medidas se tomarán "en función de cómo evolucione la curva".

En este sentido, ha recordado que durante el Puente de la Constitución Madrid permanecerá cerrado perimetralmente, "una buena noticia" para los ciudadanos porque lanza el mensaje de que no hay que confiarse y porque busca "blindar la tendencia descendente". "No vamos tan bien como nos gustaría. Queremos que la curva siga bajando", ha declarado.

Aguado quiere que esta sea la "última gran medida" que se adopte antes de Navidades. Para el vicepresidente, eso no significa que en esas fechas "valga todo" sino que "después de un trabajo bien hecho" se puedan "levantar parcialmente algunas restricciones" para que las familias se puedan ver y los comercios puedan tener un porcentaje de facturación que les permita continuar con sus negocios. El dirigente madrileño ha señalado que la voluntad del Ejecutivo autonómico es que Madrid esté abierto el 24 y 31 de diciembre pero ha incidido en que lo decidirán los expertos. En este punto, ha hecho hincapié en que son un "gobierno liberal" al que no le gusta tomar medidas de restricción pero no les queda "más remedio porque el virus sigue ahí".

Sobre el plan de vacunación de Sánchez

Por su parte, el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha opinado que Pedro Sánchez se ha lanzado "con demasiada alegría" a anunciar la vacunación de gran parte de España en la primera mitad de 2021, anuncio que ve excesivamente optimista cuando "si algo nos ha enseñado el coronavirus es que cuando uno lanza previsiones a largo plazo, se equivoca".

En declaraciones en Onda Madrid, Ruiz Escudero ha señalado que la Comunidad de Madrid no ha recibido de momento ninguna comunicación del Gobierno sobre la estrategia que se estudia para organizar las vacunaciones, y ha dicho estar "expectante" a lo que se diga pero evaluando "con mucha prudencia" las noticias que van surgiendo. Bajo su punto de vista, el anuncio que hizo este domingo Pedro Sánchez de que una parte "sustancial" de la población estará vacunada en el primer semestre de 2021 se ha lanzado "con demasiada alegría", cuando en esta materia hay que seguir los consejos de Salud Pública y evaluar "con total prudencia" la situación en la que se encuentre el país cuando lleguen las vacunas.

Vacunas, además, que habrá que evaluar en función de su efectividad o de cuál conviene a cada perfil de población, y que también estarán determinadas por las condiciones de almacenamiento que requieran, para lo que harán falta lugares específicos y una red "muy bien entrenada". De ahí la "sorpresa" por el anuncio del Gobierno "sin haber hablado siquiera con las comunidades autónomas" sobre cómo se va a gestionar todo el proceso. Por eso Ruiz Escudero ha opinado "con franqueza" que Sánchez ha sido demasiado optimista al anunciar una vacunación masiva: "Si algo nos ha enseñado el coronavirus es que cuando uno lanza previsiones a largo plazo, se equivoca".