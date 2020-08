La caída de los asintomáticos dispara la alarma de Illa sobre el rastreo en Madrid

A la caza del virus, los rastreadores de toda España han logrado incluir en su radar una alta tasa de casos sin síntomas. "El número de asintomáticos sigue siendo alto, ronda el 60%". Solo una región rompe la tendencia que puso sobre la mesa Fernando Simón. Madrid, donde estos no llegan al 8%, ha disparado las alarmas de la cartera que lidera Salvador Illa. Los técnicos del equipo de Simón y los responsables de Sanidad de la comunidad se reúnen este viernes en la capital para contrastar algunas incongruencias que se han producido en los datos que ofrece la región cada día sobre sus contagios. En este encuentro se pretenden solventar las sospechas de que, en la capital, se están haciendo muchos menos test derivados de los rastreos y, con ello, el número de asintomáticos detectado es mucho menor.

Si hace apenas una semana la media de personas con el virus sin ningún tipo de síntoma, estaba en el orden de entre el 50% y el 60%, con lugares donde ya se alcanzaba el 80%, en Madrid esta proporción, desde que finalizó la alarma, se ha movido en torno al 30%, si consideramos el total del periodo (tres meses). La tasa se ha recortado exponencialmente, situándose sobre el 19% la semana pasada, y hasta el 7,6% que marcan los datos de los últimos siete días. El colectivo de médicos, enfermeros y auxiliares ya cargó contra la CAM al iniciarse la desescalada, por la falta de personal para el rastreo y ante los indicios de que no se hacían pruebas PCR a los asintomáticos, con lo que se ponía en peligro a toda la población, dado que su detección es crucial para evitar contagios.

El propio Simón advertía ayer de que necesitaba una explicación desde las autoridades de la Comunidad, dado que es la que más potencia y capacidad tiene para hacer PCR en toda España. Para los técnicos de Salud Pública, no resulta lógico que el rastreo no haya revelado muchos más contagiados sin síntomas, más si se tiene en cuenta que se trata de un núcleo fuerte de población. Desde los municipios del cinturón industrial del sur de Madrid, donde se concentran casi tres millones de habitantes, se ha notado un fuerte aumento de los infectados, pero no así de los asintomáticos. De hecho, con los datos de Sanidad sobre la mesa, el índice de "positividad" de Madrid ha pasado, en apenas quince días, de un 1,5% de los casos analizados, hasta casi un 10%.

Esa evolución ha levantado todas las alarmas en Sanidad, por lo poco congruente que resulta tener una fuerte evolución de contagios y la mayor capacidad de España para hacer test de diagnóstico... y a la vez salgan tan pocos asintomáticos. "Tendremos que discutir con ellos dónde está el problema. Lo que debemos valorar es ver si están realizando las PCR en las personas que realmente tienen que realizarlas, o si tienen que aumentar la capacidad", ha detallado Simón. A su entender, puede ser que se hagan las pruebas más tarde a todos los implicados en un rastreo de un brote, pero entonces habría mantenerlos aislados desde el primer momento.

A pesar de que Simón siempre ha insistido en que las relaciones con Madrid son muy buenas, la gestión de la crisis de la Covid en la Comunidad siempre ha estado en entredicho. Desde la gestión de las residencias de ancianos durante la pandemia, hasta la obligación de que contraten a sus propios rastreadores, pasando por la creación fallida de una cartilla personalizada sobre el virus o, en esta misma semana, la petición de universitarios de último curso de medicina como voluntarios para rastrear rebrotes gratuitamente.

Un equipo de rastreo insuficiente

Con entre cero y tres contactos localizados por cada nuevo positivo, la Comunidad de Madrid lleva días a la cola de la detección precoz de contagios, fundamental en esta etapa de la pandemia. La debilidad de los equipos se traduce en un retraso, de alrededor de tres días, en la publicación de sus datos diarios. Aunque no es la única región que no siempre llega a tiempo al conteo, su política para armar la red de rastreo ha levantado suspicacias entre los especialistas.

El pasado 29 de julio, el Boletín Oficial de la Comunidad incluyó un giro en el fichaje de rastreadores. "Podrá atribuirse al personal al servicio de las corporaciones locales de la Comunidad de Madrid que voluntariamente se preste, el desempeño temporal de funciones relacionadas con el rastreo y seguimiento de contactos de casos positivos, probables o posibles de COVID-19 detectados en su ámbito territorial", rezaba el documento oficial. La "eventual necesidad de reforzar y mejorar la eficacia de los sistemas de control", servía de paraguas a la incorporación de estos 'detectives' del virus a coste cero.

La convocatoria emitida desde la Universidad Complutense hace apenas dos dias fue la puntilla. Frente a estos reclamos, la región tiene, desde el 30 de julio, una reserva de casi 1.500 millones que, a través del Fondo COVID del Gobierno central, recibió con el objetivo de sufragar el gasto sanitario. Tampoco la falta de personal capacitado justifica esa inclinación de la región por el voluntariado. El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, recordó este mismo jueves, que los 1.798 rastreadores con formación sanitaria que, durante el pico, prestaron su servicio en este campo, están a disposición del Gobierno de Díaz Ayuso y a la espera de un contrato.