Madrid reforzará los servicios sociales y la limpieza en todas las zonas limitadas.

El Ayuntamiento de Madrid va a reforzar los servicios sociales en las 26 zonas básicas de salud de la capital que tendrán restringida su movilidad a partir del lunes, donde también van a intensificar la limpieza de desinfección sobre todo en accesos a hospitales y centros de salud. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha comparecido este viernes en rueda de prensa junto a la vicealcaldesa Begoña Villacís y la portavoz municipal Inmaculada Sanz tras una Junta de Gobierno extraordinaria a raíz de la limitación a la movilidad en 26 zonas básicas de salud de seis distritos.

Almeida ha defendido que a la pandemia se le da solución entre todos y en ese sentido ha pedido que los vecinos de los distritos no limitados no se desentiendan y piensen que la situación no vaya con ellos. La vicealcaldesa de Madrid ha detallado además que Madrid hará buzoneo a todos sus vecinos para informar de las medidas de salud y también de sus zonas básicas de salud, áreas que son desconocidas para la mayoría de vecinos y que están marcadas por los centros de salud.

Además, se reforzará el 010, se mantendrá una reunión con los concejales de los 21 distritos y se dará información a la oposición. Mañana habrá una reunión con los servicios de emergencia municipales. Almeida y Villacís han defendido que las restricciones se toman obedeciendo a motivos científicos y no han valorado el detalle de las medidas adoptadas por la Consejería de Sanidad.

El Consistorio no ha detallado por el momento el despliegue de la Policía Municipal ni si las restricciones afectarán a las líneas de autobús, que conectan zonas no restringidas con otras que no lo están, aunque han recalcado que el transporte público es un espacio seguro.

A los vecinos del sur, Almeida les ha trasladado su “apoyo y comprensión” y preguntado por su desacuerdo y las protestas convocadas ha señalado que “entiende el desgaste emocional y mental que supone haber superado una etapa de confinamiento tan dura y que apenas tres meses después se vean sometidos a nuevas restricciones” pero ha pedido evitar concentraciones, para que no haya nuevos contagios.