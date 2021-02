Madrid retrasará el toque de queda y el  cierre de la hostelería a las 23:00 horas 

Nuevo toque de queda en Madrid. La Comunidad va a retrasar desde este jueves el comienzo del toque de queda de las 22:00 a las 23:00 horas y permitirá el cierre de la hostelería a esa misma hora en lugar de a las nueve, como en la actualidad, aunque no podrán admitir nuevos clientes a partir de las diez de la noche. Las medidas estarán en vigor desde las 00.00 del jueves 18 de febrero hasta las 00:00 del lunes 1 de marzo, según consta en un decreto y una orden publicados en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) el pasado sábado, según recuerda Efe.

El viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, avanzó estas medidas de flexibilización el pasado viernes, aunque condicionó la decisión a la evolución de la incidencia acumulada de casos de coronavirus en esta tercera ola. Fuentes de la Comunidad de Madrid han confirmado a Efe que, tras constatar una bajada de los casos, aplicarán las medidas previstas, entre ellas el toque de queda de las 23.00 a las 6.00 horas.

La mayoría de establecimientos y locales no podrán cerrar después de las diez de la noche excepto los que prestan actividades esenciales como farmacias, centros sanitarios, clínicas veterinarias o gasolineras. Los establecimientos de hostelería son otra de las excepciones ya que podrán cerrar a las once de la noche, aunque no podrán admitir nuevos clientes a partir de las diez y tendrán la posibilidad de hacer servicios de entrega a domicilio hasta las 00.00 horas.

La ocupación máxima por mesa seguirá siendo de cuatro personas en espacios interiores y de seis personas en terrazas al aire libre. Por otra parte, los cines, teatros, auditorios, circos de carpa, salas multiusos polivalentes, "espacios similares" y lugares de culto podrán terminar su actividad después de las diez de la noche si los asistentes respetan el toque de queda. Continúan en vigor desde el jueves hasta el 1 de marzo otras medidas como la prohibición de reuniones de personas no convivientes en domicilios, salvo en los casos de cuidado de personas mayores, con discapacidad, dependientes, enfermas o menores de edad.

Otras de las excepciones son las parejas y matrimonios que vivan en domicilios distintos, las personas que viven solas (que podrán reunirse con una única unidad de convivencia) y las actividades laborales, educativas e institucionales. Más allá de estas medidas comunes para toda la Comunidad de Madrid, el Gobierno regional mantiene su estrategia de restricción de movilidad en las áreas con mayor incidencia de coronavirus, que afecta en la actualidad a 55 zonas básicas de salud y catorce núcleos urbanos donde viven casi 1,4 millones de madrileños.