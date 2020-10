Ayuso exige un plan nacional y deja en el aire la petición del toque de queda

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo tiene claro: "La salud es lo primero, pero la economía no puede sufrir más". La líder regional ha dejado en el aire si su Administración pedirá formalmente o no la medida del toque de queda, que el Ejecutivo autonómico planteó esta semana, como alternativa a una posible prórroga del estado de alarma que se agotará este viernes. El Ministerio de Sanidad acogió la propuesta y aseguró que valoraría ese límite horario a las salidas para todo el país, pero advirtió que la cartera exigiría el apoyo al mando único, como paraguas jurídico. A 24 horas del Consejo Interterritorial donde se decidirá si se activa la maniobra, la capital sigue sin aclarar si solicitará de forma oficial el toque de queda.

Díaz Ayuso ha insistido en que los puntos flacos que disparan la transmisión del virus en la región "se encuentran en escenarios que no aportan un valor económico". "Ahí es donde tenemos que poner el acento". Con esta puntualización, la líder madrileña ha incidido en que, un cierre demasiado temprano de bares y restaurantes, trasladaría las reuniones a los domicilios, donde el control es menor y las posibilidades de contagio crecen. Estas son las situaciones que la Administración madrileña espera atajar con "medidas quirúrgicas y proporcionales" que corten los focos que no aportan beneficio a las arcas madrileñas. No han aclarado cuáles deben ser esas medidas.

Por el contrario, la presidenta autonómica y su vicepresidente, Ignacio Aguado, han denunciado la posición que, a su parecer, ha mantenido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la segunda oleada Covid. Aguado se ha mostrado especialmente contundente y ha respondido a las dudas sobre si la Comunidad pedirá o no ese toque de queda por la vía oficial, denunciado la inexistencia de un plan único para todo el país, sellado en los despachos de La Moncloa.

"La incidencia es un 55% más bajo de lo que sufrimos en septiembre", ha asegurado la presidenta. Ayuso ha puesto sobre la mesa el ejemplo del distrito de Puente de Vallecas, donde, en varias de sus zonas básicas de salud, ya "tienen un índice por debajo de los 494 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días". Para la presidenta madrileña, la mejoría de las cifras revela que el modelo de restricciones por zonas básicas de salud -que el Gobierno autonómico impuso el pasado 21 de septiembre y que restringía la movilidad de 850.000 madrileños-, funciona.

La curva urge a la acción institucional. Tras registrar la peor cifra de contagios en un solo día el pasado viernes (15.186 positivos en 24 horas), el país informó el lunes del peor fin de semana de la crisis sanitaria. La capital, pese a la leve mejoría de su incidencia, sigue en el foco y en alerta por la saturación de sus hospitales, sobre todo, en sus unidades de críticos, donde la ocupación de los pacientes Covid es del 39,27%, frente al 21,51% de la media nacional.

Hace solo unos días que el vicepresidente Aguado se marcó un ambicioso objetivo: llegar a Navidad con una incidencia acumulada de 25 casos positivos por cada 100.000 habitantes. Ahora es de 211,23 si se atiende a los siete días previos, y de 431,94, si se atiende a las dos semanas anteriores (el plazo que valora el Gobierno para aplicar los aislamientos perimetrales). Aguado aseguró que la región necesita un parón "contundente" para doblegar la curva de contagios y conseguir el citado reto. Aunque a principios de semana la Comunidad se mostró entusiasta sobre la idea del toque de queda, aún no ha aclarado si la medida formará parte de ese 'parón'.

Y es que Madrid se mantiene reacia a un prorrogar el estado de alarma que el Ministerio ha establecido como condición sine qua non para respaldar el toque de queda. Frente a la incerteza de la estrategia sanitaria, los líderes autonómicos se han hecho eco de una batería de medidas económicas para paliar el impacto de la Covid en la "maltrecha" economía madrileña.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado hoy una partida extraordinaria de 35 millones para financiar la convocatoria de subvenciones del programa de formación en alternancia con actividad laboral dirigido a ayuntamientos para que puedan contratar personas desempleadas para prevenir el desempleo de larga duración derivado de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19.

Con esta nueva medida, según ha explicado en rueda de presa el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, tras la reunión del Consejo de Gobierno, pretenden "aliviar la pérdida de ocupación en las pymes y en los autónomos durante los últimos meses, permitiendo que las personas desempleadas participantes obtengan una renta salarial inmediata".