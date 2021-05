Marta Rivera se da de baja de Cs mientras Ayuso piensa su Gobierno

La que fuera consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid Marta Rivera ya se ha dado de baja como afiliada de Ciudadanos. Aunque la presidenta regional en funciones, Isabel Díaz Ayuso, aún se está dando un tiempo para pensar cómo conforma su gobierno, sí se ha mostrado en alguna ocasión dispuesta a recuperar en su Ejecutivo a la dirigente de Ciudadanos.

De ella, ha dicho que "siempre fue colaboradora con el resto del Gobierno, independientemente de las siglas, ayudando de manera destacada a la cultura en Madrid en los momentos más duros de la pandemia". "Para mí es una persona a tener cerca y me gustaría", admitió, al tiempo que añadió que ella no busca "adhesiones inquebrantables" ni quiere cargos "todos cortados por el mismo patrón".

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha negado que la baja de la exconsejera 'naranja' sea una "fuga" y no cree que finalmente se afilie al PP. "No es una fuga. Ahora mismo no está trabajando en Cs en la Asamblea de Madrid. Ha sido una grandísima consejera de Cultura que ha conseguido mantener los teatros abiertos y la cultura segura", ha defendido ante los periodistas tras el acto de presentación del Madrid Platform.

Entiende la también miembro de la Ejecutiva Permanente de Ciudadanos que Rivera de la Cruz, una de sus "mejores amigas", ha "gobernado y lo ha hecho bien". "Ella es de centro, moderada, liberal y moderna, como siempre ha sido", ha añadido. Sobre la baja del partido, ha insistido en que es una cuestión "personal" la decisión de estar "de alta o de baja", pero ha aseverado que no cree que acabará en las filas 'populares'.