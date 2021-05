Monedero: "Los que ganan 900 euros y votan a la derecha no parecen Einstein". 

El cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha declarado en el programa de Ser Catalunya, 'Aquí Cuní' que no le parece razonable que los que cobran 900 euros hayan votado a Ayuso y Vox: "los que ganan 900 euros y votan a la derecha no me parecen Einstein (...) cuando tienes una conciencia falsa de la realidad y votas a tus verdugos, te estás equivocando. Hay dos millones de madrileños que viven en una burbuja y son capaces de perder de vista que Madrid es el lugar donde más ancianos han muerto en las residencias por culpa de la gestión de Ayuso ".

El exdirigente 'morado' se ha mostrado preocupado en su intervención, explicando que la victoria de la candidata madrileña Isabel Diaz Ayuso golpea a la democracia y "hay riesgo de que se nos incendie el país". También ha comentado que la campaña ha estado muy crispada, porque "ha primado el odio, (...) el populismo de derechas que necesita odiar para abrirse un hueco".

Ha querido también diferenciar lo ocurrido en Madrid del resto del país: "Ahora mismo Madrid no se parece al resto de España". Algo así también ha declarado en la misma radio el president de la Generalitat, Ximo Puig, quien no cree que los resultados electorales de la Comunidad de Madrid tengan consecuencias en el resto de territorios, ya que "España es mucho más que Madrid" y además, "en Cataluña ganó el PSC y no hubo consecuencias más allá". De hecho, no considera que vaya a tener efectos en el Gobierno valenciano.

En cuanto al resultado de Podemos, el cofundador admite que "es evidente que el resultado de Podemos no es bueno". Declaró que había hablado con Pablo Iglesias y que se alegraba por la decisión: "Es muy duro estar en política. Constantemente nos están acosando en nuestra vida cotidiana".