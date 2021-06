Ningún ministro del Gobierno fue invitado a la toma de posesión de Ayuso

El Gobierno ha justificado la ausencia de alguno de sus miembros en la toma de posesión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por no haber recibido invitación alguna para estar presentes en ese acto. Díaz Ayuso ha tomado posesión este sábado de su cargo en un acto celebrado en la sede del Gobierno regional y acompañada del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y de todos los presidentes autonómicos del partido.

Ante la ausencia de algún miembro del Gobierno, Moncloa ha explicado que no acudieron por no haber "recibido ninguna invitación para participar en este importante acto institucional". "Esta invitación previa es habitual en estas ceremonias, algo que en esta ocasión no ha ocurrido", se asegura desde Moncloa.

Recuerda además que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha estado representado por la delegada del Gobierno, Mercedes González. "El Gobierno felicita a la presidenta madrileña por el inicio de su nuevo mandato, que se extenderá hasta las futuras elecciones de mayo de 2023, y expresa su deseo de cooperar en todo lo necesario para conseguir el mayor desarrollo y bienestar de la Comunidad de Madrid y de sus ciudadanas y ciudadanos", ha añadido.