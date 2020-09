Ayuso extiende los aislamientos a ocho áreas y más de un millón de madrileños

Madrid extenderá las restricciones a ocho nuevas áreas desde el próximo lunes. Así lo ha anunciado el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, este viernes, quien ha cifrado en 45 el total de las zonas básicas de salud afectadas y en 1,125.000 los madrileños afectados. Estos nuevos territorios se sumarán después del fin de semana así a las 37 áreas que hace una semana han vuelto a quedar acordonadas para aplacar la transmisión. "Todos los madrileños deberán evitar movimientos innecesarios", ha incidido el viceconsejero.

En concreto, los nuevos territorios afectados elevan a 1.125.000 los madrileños afectados por el endurecimiento de medidas. Estas áreas son Fuenlabrada (Panaderas), Alcorcón (Miguel Servet y Doctor Tueta) y la capital (García Noblejas, Vicálvaro-Artilleros, Orcasitas, Campo de la Paloma y Rafael Alberti). Como ya ocurrió el pasado viernes, las autoridades madrileñas han vuelto a incidir en que la elección de dichas áreas se ha basado únicamente en criterios técnicos: "No vale únicamente la tasa de infecciones". Así ha recordado que las características que se han tomado en cuenta son las mismas tres que hace una semana: tasa de incidencia mayor a 1.000 contagios por cada cien habitantes, tendencia estable o creciente de estas cifras de transmisión y la particularidad geográfica de cada zona.

Esta última, la contigüidad geográfica, es el criterio que más dudas ha generado. En palabras de la Comunidad de Madrid, "la contigüidad geográfica que facilite el control perimetral de la movilidad". Un criterio que, según se ha reiterado este viernes, habría 'salvado' del confinamiento a áreas como Lavapiés, con una tasa de incidencia acumulada que lleva días rozando los 2.000 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días.

El cribado en estas áreas se sumará al ya previsto sobre las 37 zonas confinadas anteriormente y que, una semana después de anunciarse, aún no se ha iniciado. En concreto, la Comunidad de Madrid prometió el pasado viernes que se sometería a la población de estas zonas a un millón de test rápidos que, según ha detallado este viernes 25 de septiembre el viceconsejero, tendrá lugar de forma escalonada: "La primera zona en la que se realizarán los nuevos test será Puente de Vallecas".

Los controles de movilidad no serán las únicas novedades que sufrirán estas nuevas zonas. El consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, ya había dejado caer que el endurecimiento de las restricciones para sectores como la hostelería estaba siendo estudiado por la autoridad sanitaria. "Está estudiando pero evidentemente conviene no especular para no generar zozobra". Finalmente, la Comunidad ampliará el cierre a las 22 horas a las ocho nuevas zonas.

Nuevo choque de trenes entre Madrid y el Ejecutivo central

En paralelo a la rueda de prensa del viceconsejero y de Elena Andradas, la directora general de Salud Pública, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha comparecido para informar sobre la reunión mantenida por el Comité COVID-19 de este viernes. En este 'cara a cara' con los medios, Illa ha sugerido que las restricciones deberían de extenderse a toda la Comunidad de Madrid. De hecho, ha insistido en que dichas recomendaciones le fueron comunicadas a las autoridades madrileñas: "Quería poner en valor todas las recomendaciones que hemos hecho a la comunidad de Madrid", y ha zanjado que la autoridad autonómica ha comunicado "lo que han querido hacer".

Antonio Zapatero ha puntualizado que, igual que este viernes las zonas afectadas se elevan a 45, las medidas pueden ser revisadas en un futuro. Sobre las recomendaciones del Ejecutivo, el viceconsejero ha aclarado: "La comunidad de Madrid está encantada de trabajar con el Gobierno, pero lo que hacemos lo hacemos con criterios técnicos. Si hay que tomar las decisiones, Madrid las va a tomar".

El lunes, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acordaron la creación del Grupo Covid. Ambos líderes proclamaron, a bombo y platillo, este nuevo espacio de cooperación entre las dos administraciones, un paso inédito desde el comienzo de la crisis sanitaria. Dos reuniones del comité y menos de una semana después, se ha producido el primer choque de trenes. Este jueves, Zapatero ha afeado la falta de una hoja de ruta unánime para toda la región: "Nos gustaría que hubiera criterios homogéneos. El martes un documento que analizamos no hubo recomendaciones de Sanidad". Por su parte, Illa ha asegurado que sus recomendaciones eran otras, pero que "no voy a entrar en reproches".

En cuanto a los resultados que han dejado estos primeros días de aislamientos perimetrales, Andradas ha explicado que "monitarizamos cada zona básica, puede haber variaciones a la baja, pero necesitamos un tiempo para ver el impacto en la transmisión y en la ocupación sanitaria".