Las protestas por la Sanidad en Madrid apuntan a revisar la atención primaria

Más de 200.000 ciudadanos -una cifra que los convocantes elevan a 670.000 persoonas- han marchado este domingo desde diferentes puntos de Madrid para confluir en Cibeles en un solo bloque de vecinos y barrios de la región bajo el lema 'Madrid se levanta por la Sanidad Pública'. Las cuatro columnas han comenzado este mediodía en un ambiente festivo que ha unido a sanitarios y ciudadanos en una manifestación reivindicativa para recuperar "lo que es de todos".

Esta protesta, que se suma a las que ha habido en otros puntos de España, abre la puerta a cuestionar la necesidad de una revisión del sistema nacional de salud, donde las largas lista de espera, la falta de personal y el colapso en algunos centros de atención primaria pone en aprietos a la sanidad pública. Este tema se ha convertido en el principal campo de batalla entre el Gobierno central y el Ejecutivo liderado por Díaz Ayuso, con reproches recíprocos desde ambos lados, una guerra que comenzó en la pandemia y que se ha acentuado a pocos meses de las celebración de las elecciones autonómicas, acentuando la polarización entre la derecha y la izquierda.

En un ambiente festivo y acompañadas de batacudas, silbatos y bocinas, las columnas han comenzado a caminar tras cuatro pancartas con lemas diferentes en defensa de este "bien común", con gran cantidad de 'batas blancas' de personal sanitario y camisetas con el lema Sanidad Pública. Aunque el acto cuenta con el apoyo de organizaciones vecinales, sindicatos, partidos políticos de la izquierda, asociaciones sanitarias o plataformas de trabajadores, entre otros, desde la organización se ha pedido a las personas que acudan a la manifestación que, dado el carácter vecinal de la misma, no porten banderas identificativas.

Ciudadanos de todas las edades, muchos de ellos personal sanitario, han comenzado a caminar en cuatro columnas que han partido desde Nuevos Ministerios (zona norte), Hospital de la Princesa (zona este), Atocha (zona sur) -la más numerosa- y Ópera (zona oeste). Hasta estos puntos han llegado autobuses organizados para trasladar a vecinos y cargos de diferentes municipios de la región. Al acto también han asistido personalidades del mundo del cine, como el director Pedro Almodóvar, que llevaba una pancarta con la consigna 'La Sanidad no se vende, se defiende'.

Pedro Almódovar en la manifestación de la Sanidad Pública EFE

Si bien la convocatoria para el inicio de la marcha se había marcado a las 12 horas, una hora antes la zona de Atocha, con la columna más numerosa, ya empezaba a ser un hervidero de gente con lemas como 'La Sanidad Pública es un derecho' o 'Su plan acaba con la Sanidad'. Allí, una imagen de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con nariz de Pinocho recorría un Paseo del Prado bajo la atenta mirada de miles de personas, muchas de ellas con niños. De hecho, se ha habilitado un 'babyblock', un espacio seguro para familias, frente al Jardín Botánico. Entre otros, han asistido las portavoces de Más Madrid, Mónica García y Rita Maestre; del PSOE, Juan Lobato y Mar Espinar; de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto y Carolina Alonso, y el candidato de Podemos a la Alcaldía de Madrid, Roberto Sotomayor.

Por su parte, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, que no estaba entre los asistentes, ha reconocido en declaraciones a los periodistas que las Urgencias "no han funcionado bien en Madrid", aunque cree que es un tema que se extiende a otras comunidades autónomas, y ha criticado que se esté "politizando" la Sanidad. "Las Urgencias no han funcionado bien en Madrid, pero tampoco están funcionando en Cataluña que tiene unas listas de esperas inaceptables, en el País Vasco están teniendo problemas, en Castilla y León...", ha apuntado.

Cibeles ha sido el nexo común de las diferentes marchas, donde se ha reclamado una mayor inversión en Sanidad, principalmente en atención primaria, el primer nivel asistencial de la sanidad madrileña. "No vamos a dejar la movilización mientras Isabel Díaz Ayuso no quiete sus zarpas de nuestro bien común, la atención primaria", según defienden los organizadores. También se ha reclamado un incremento del personal sanitario y mejores condiciones laborales. "Porque hay que cuidar a los que nos cuidan", defienden desde los colectivos que apoyan este acto como un reconocimiento "a los héroes que en la pandemia dieron la cara por todos". "Nos necesitan y no vamos a fallarles", indican.

Esta manifestación tiene lugar tras la movilización que tuvo lugar el pasado 22 de octubre, convocada por una treintena de colectivos sociales y profesionales, en defensa de una sanidad pública, universal y de calidad, que reunió a miles de ciudadanos y profesionales sanitarios en el centro de la capital -50.000 personas, según Delegación del Gobierno, 23.000, según los organizadores-.

Según un informe elaborado por el Ministerio de Sanidad, arroja que en cinco años faltarán en España 9.000 médicos más y en la próxima década unos 20.000 profesionales del sector. Pero el problema no se queda ahí. Alrededor de 80.000 médicos se jubilarán en los próximos diez o doce años, según los datos que maneja el Sindicato Médico Andaluz. El número de facultativos que se retirarán al año en la próxima década está entre 7.000 y 8.000. Y es que actualmente hay unos 80.000 profesionales mayores de 55 años, el 34% de los que están en activo. Y además, el problema es que “no se podrán reponer” porque los médicos que acaban el MIR cada año son insuficientes.

Hasta 13 centros de urgencias cerrados en Madrid

Los 78 centros de urgencias extrahospitalarias de la Comunidad de Madrid, reabiertos el pasado 27 de octubre, han registrado de nuevo incidencias en la jornada del sábado con al menos trece cerrados (siete más que el día anterior), lo que supone casi el 17%, y en otros 34 (un 43,6%) no había un equipo completo de médico, enfermera y celador. Según los datos de 78 centros (todos los de la red salvo el de El Molar y la casa de socorro de Alcalá de Henares) recabados por el colectivo de Afectados por el cierre de Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y la Plataforma SAR, el viernes también faltó personal en 35.

Así, detallan que el sábado el 51% de los centros estuvieron sin médico, el 18% sin enfermeras y el 31% sin celadores. Entre los Puntos de Atención Continuada (PAC) que permanecieron cerrados figuran los de Arganda, Boadilla, Coslada, El Escorial, Getafe (Avenida de Los Ángeles), La Cabrera, Las Rozas, Manzanares el Real, Moralzarzal, San Agustín del Guadalix y en Madrid capital, el de Doctor Esquerdo.

No obstante, en siete Puntos de Atención Continuada no se pudo recabar información y no se han incluido en esta balance. Se trata de los PAC de Leganés (La Fortuna), Majadahonda, Pinto, Pozuelo, Valdemoro; y en la capital, el de Fuencarral y el de Pavones (Moratalaz). El "caos organizativo" en la reapertura de las urgencias extrahospitalarias motivó el inicio el lunes de una huelga indefinida de médicos de las urgencias extrahospitalarias convocada por Amyts, con servicios mínimos del 100%.

Este mismo sindicato ha convocado a partir del lunes 21 de noviembre un paro indefinido en el conjunto de la Atención Primaria. El pasado fin de semana los sindicatos SummAT y Mats convocaron una huelga de tres días, a la que estaban llamados los trabajadores del Summa 112, del Servicio de Atención Rural (SAR) y los antiguos Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), en la que también la consejería impuso unos servicios mínimos del 100%.