Rita Maestre aplaude la actuación ante la pandemia de un emocionado Almeida

En las situaciones más difíciles parece que las diferencias ideológicas se difuminan y afloran los gestos más humanos. Así se ha vivido este viernes en el pleno del Ayuntamiento de Madrid, después de que la intervención de la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, haya logrado emocionar al alcalde, José Luis Martínez Almeida (PP).

Maestre, de negro riguroso, ha prometido "apoyo total" de su grupo a las medidas que adopte el Gobierno municipal de la capital al entender que "quieren lo mejor para la ciudad" y ha instado a que la reconstrucción necesaria como consecuencia de la pandemia se debe hacer con "impulso público".

La edil ha ofrecido al Ejecutivo los 'Pactos de Cibeles', con los que espera que se sume el mayor número de partidos, si no todos, además de organizaciones sociales, sindicatos y empresarios.

El DISCURSO El apoyo de la portavoz de Más Madrid "Vamos a hacer lo que creemos que debe hacer cualquier oposición, predicar con el ejemplo. Partir desde la confianza sincera de que vosotros queréis acabar la crisis cuanto antes. De que el alcalde está comprometido con reducir el dolor de la pandemia en su ciudad. Es una confianza sincera que tenemos los concejales de Más Madrid y por eso nuestro apoyo a las medidas que vayáis tomando será total. Porque creemos que queréis hacer lo mejor por vuestra ciudad y porque en ese sentido confiamos en vosotros como gobierno".

La concejala de Más Madrid ha adelantado que, como oposición, serán "serios y constructivos" y que lo hacen partiendo de la confianza en que el Gobierno quiere acabar con esta crisis cuanto antes. Reclaman más inversión pública y mejores condiciones laborales para el personal sanitario, "para que con las lluvias no se les caigan los techos encima".

La edil ha agradecido el "esfuerzo" del Ayuntamiento en los distritos, aunque en ellos se está viendo cierta "descoordinación", un esfuerzo "para que los niños más vulnerables no se alimenten de nuggets fríos", por ejemplo, y para "no enrarecer más el ámbito político con salidas de tono y descalificaciones", algo "especialmente visible en el alcalde" y que desea que se mantenga tras el confinamiento porque "nadie echa de menos el insulto, no sirve para nada".

Por su parte, el primer edil madrileño ha agradecido emocionado la intervención de Maestre, de quien ha dicho que le separan "antípodas ideológicas" pero a quien se siente cercano por la "humanidad de saber y ser conscientes que tenemos un objetivo común" para con los madrileños.