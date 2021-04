Sánchez apela a los PGE y las ayudas a Madrid para recuperar al empresariado

Pedro Sánchez entra a escena por tercera vez en la precampaña de las elecciones madrileñas del 4 de mayo. El presidente del Gobierno ha apelado este domingo al aumento de inversión para la CAM que contemplan los Presupuestos Generales del Estado y a la promesa de que la CAM será "la comunidad que más ayudas reciba" durante un acto en Ferraz para respaldar al candidato socialista, Ángel Gabilondo.

En un intento por seducir a los empresarios y profesionales contrariado por la ausencia de ayudas desde la Comunidad de Madrid y arrebatar el Gobierno regional a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, cuyas medidas diferenciales han sido mantener la hostelería abierta y no aplicar restricciones severas a otros sectores, Sánchez ha desgranado las ayudas que ha recibido la CAM, "la comunidad que más se ha beneficiado de los avales del ICO", como los 1.300 millones de euros del Fondo Covid-19. El presidente, que ha acusado al Ejecutivo de Díaz Ayuso de realizar una "gestión cuestionable" de dichas ayudas, también ha recordado que los PGE incluyen "un incremento de la inversión para el territorio de Madrid del 150% respecto a 2019".

El jefe del Gobierno también ha criticado el adelanto electoral y la gestión de la pandemia que realiza Isabel Díaz Ayuso, a quien ha recordado que la libertad "es todo menos el desmadre de hacer circular el virus" por la región tras lamentar que otra vez esté subiendo la incidencia acumulada del coronavirus en la CAM. "Otra vez en Madrid están subiendo los datos de incidencia (de la pandemia). La cuestión es por qué en plena pandemia se ha llamado a los madrileños a las urnas. Y la respuesta es, como ha dicho en muchas ocasiones Ángel Gabilondo, es que Madrid ha sufrido un gobierno fallido. Si hay elecciones es porque la derecha se ha echado en brazos de la ultraderecha", ha añadido Sánchez.

A su juicio, la derecha madrileña "solo sabe gobernar a golpe de imposición, expulsando a sus socios, sin lograr ningún tipo de acuerdo ni consenso". Por ello, Sánchez ha instado a los madrileños a "parar al Gobierno de la Plaza de Colón (en referencia a la fotografía de PP, Ciudadanos y Vox en la manifestación del 10 de febrero de 2019) " en la región. "¿Qué es un Gobierno de la Plaza de Colón? La receta tiene varios ingredientes: injusticia social, corrupción, demagogia y ultraderecha, todo ello espolvoreado con una capa abundante de transfuguismo", ha descrito Sánchez.

Sobre el primer ingrediente, ha puesto como ejemplo los recortes del PP en Sanidad o el aumento de las listas de espera -subrayando que la CAM cuenta con un récord de contagios, de muertes en residencias y de "lentitud en la vacunación" durante la pandemia-. Respecto a la corrupción, Sánchez ha precisado que de los seis expresidentes 'populares' de la Comunidad de Madrid, cuatro han sido imputados o condenados por corrupción, a los que se suman nueve consejeros de ese partido. "La gente de Madrid no quiere que sea la única región de Europa que esté gobernada por la ultraderecha y que sea la capital del odio y la corrupción", ha enfatizado el presidente.

Gabilondo: "No vamos a tocar los impuestos"

Mientras, el candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad, ha acusado a PP y Vox de pretender "aislar" y crear "una modalidad de aislamiento e indenpendentismo de derechas madrileño". Gabilondo ha agradecido a Sánchez todas las ayudas que están llegando desde el Gobierno de España a Madrid para abordar la crisis sanitaria.

"No vamos a gobernar con extremos, no vamos a tocar los impuestos y los madrileños no pagarán ni un euro más"

Gabilondo ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que deje de "fantasear" con lo que hará o no el PSOE si llega a gobernar, al decir que "pactará con Pablo Iglesias, subirá los impuestos o acabará con la educación concertada". "A lo primero digo que nosotros no vamos a gobernar con extremos, no vamos a tocar los impuestos y los madrileños no pagarán ni un euro más y reforzaremos la educación pública y no la usaremos como arma arrojadiza como hace Ayuso", ha sostenido.