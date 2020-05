Sanidad frena en seco a Ayuso (otra vez) y relega a Madrid al 'limbo' de la fase 0,5

El Ministerio de Sanidad ha vuelto a truncar las esperanzas de Isabel Díaz Ayuso de saltar a la fase 1 del Plan de Desescalada antes de lo previsto. Este viernes, la cartera bajo la batuta de Salvador Illa ha relegado a la región a ese limbo llamado 'fase 0,5', que apenas incluye ciertos alivios al escenario actual. El informe que presentó el equipo de Ayuso este miércoles, y que Sanidad aceptó pese a estar fuera de plazo, solo ha logrado un avance descafeinado hacia la reapertura, pese a que esta misma mañana, la líder del PP se enrocaba: "Nosotros pedimos el pase a la fase 1, la 0,5 sería una decisión por parte del Ministerio, discrecional y sin razones técnicas".

"Hay partes de la fase 1 para las que Madrid está preparada", sentenciaba Ayuso esta mañana. La decisión de Sanidad reducía esa lista de forma significativa. Así, desde el lunes 18 el comercio minorista podrá despachar sin cita previa, pero con aforo limitado. La recién bautizada como 'fase 0,5' no da tregua a la hostelería: no habrá terradas, ni siquiera con límite de ocupación. Por contra sí podrán reabrir los museos y las bibliotecas, solo para ciertos servicios. En cuanto al movimiento de los ciudadanos, el control seguirá siendo férreo para los madrileños, ya que no podrán reunirse ni desplazarse para visitar a familiares.

Este viernes de San Isidro, Madrid despertaba nublado, sin verbenas... y con un repunte de fallecidos que, como el cielo, anunciaba tormenta. Mientras que la cifra de muertes ha caído en toda España, donde se han registrado 138 decesos -un claro descenso frente a los 217 del jueves-, el escenario en Madrid dejaba poco espacio a las celebraciones. Horas antes de conocerse la decisión del Gobierno sobre la evolución de la región, la curva no dejaba a Madrid en buen lugar, con una treintena de defunciones en las últimas 24 horas, un aumento frente a los 19 de la jornada anterior. Tanto el territorio madrileño como el catalán, han sido las grandes incógnitas de la actualización de Sanidad.

El ministro Salvador Illa ha comparecido junto al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, al término del Consejo Interterritorial de Salud sin noticias para Madrid. Poco antes de la rueda de prensa, el Gobierno regional de la Comunidad de Madrid aseguraba que Sanidad aún no le había informado de si su región pasaba o no de fase. Además, el equipo de Ayuso denunciaba que no se les había convocado a ninguna reunión bilateral por la tarde, como estaba previsto.

El Ejecutivo autonómico se ha mantenido firme hasta el último momento. También poco antes de la comparecencia del ministro, la Comunidad de Madrid ha tildado de "chapuza" esa Fase 0,5 que, a su entender, no se ajusta a lo establecido en la orden gubernamental. Además, el Ejecutivo de Ayuso criticaba que, instantes antes de la rueda de prensa de Illa, nadie les había comunicado en qué estado quedaba el territorio madrileño.Fuentes de la Consejería de Sanidad, que lidera Enrique Ruíz Escudero, han puesto de manifieto que este escenario 'a caballo' entre fases, es "incongruente", debido al contraste entre lo que permite y lo que prohíbe. Así, hasta el final el Gobierno regional se ha mostrado convencido de que el territorio "cumple con"todos los parámetros" marcados para la Fase 1.

Una gráfica ascendente no ha logrado mermar el entusiasmo de la presidenta regional. "La región está preparada para que una familia se pueda reunir al menos 10 personas y despedir a un ser querido", aseguraba Ayuso esta mañana. El Ministerio ha despejado las dudas: este lunes los madrileños tampoco tendrán el salvoconducto para visitar a sus familiares ni celebrar reuniones de ningún tipo. La intención del Ejecutivo madrileño de lograr el pase dorado a la Fase 1 se ha mantenido hasta el último momento, así como su rechazo a esa oferta de una Fase 0 con nuevas libertades, que Sanidad había planteado para Madrid y Cataluña.

Un escenario 'puente', sin cita previa ni terrazas

Si los ecos de las caceroladas aprietan al Gobierno de coalición, no son menores las voces que apremian a Ayuso. Sobre los hombros de la presidenta madrileña queda la presión de un bloque empresarial al que ya empieza a faltarle oxígeno, tras dos meses de parálisis casi absoluta. Bajo la sombra de los ertes y las persianas bajadas, los pequeños alivios que acompañarán a ese escenario 'puente' no convence a la presidenta madrileña.

Las reticencias del Ejecutivo madrileño a ese avance descafeinado, también se quedarán Cataluña y Castilla y León. Los tres territorios concentran la mayor parte de los nuevos contagios, que han repuntado levemente en la recta final de esta semana hasta superar el medio millar, con 549 cuadros más de Covid-19, que superan los 506 que se registraron el jueves. La curva deja a las tres CCAA en una posición difícil, que se agrava si se tienen en cuenta los resultados del estudio serológico que se han publicado esta misma semana. "No hay inmunidad de grupo ni la va a haber", zanjaba el ministro Illa. Y es que las primeras conclusiones limitan al 5%, los ciudadanos que han desarrollado anticuerpos contra la Covid-19 en España.

Con una sociedad sin vacuna ni defensas, el Gobierno mantiene el pie en el freno, aunque adapta una hoja de ruta que ha ganado flexibilidad con el paso de los días. Así, la ya conocida como 'Fase 0,5' implicaría un alivio para el comercio minorista, pero no para los propietarios de bares ni restaurantes. "Tenemos que aprender a convivir con el Covid". Ayuso apostaba este viernes, antes de conocer el veredicto de Sanidad, por la vuelta de los ciudadanos a las calles, "confinados eternamente no se va a solucionar". Para los madrileños, la eternidad durará, al menos, hasta la próxima revisión de la cartera.