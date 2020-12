Sanitarios protestan en Madrid por los traslados forzosos al hospital Zendal

Cientos de sanitarios se han concentrado este viernes en distintos hospitales madrileños para protestar por los traslados forzosos al nuevo Hospital Isabel Zendal y por la precariedad de los contratos Covid que finalizan este mes y denuncian que "nadie ha firmado aún" la prórroga hasta junio que les prometió la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. En el Hospital 12 de Octubre unas cuatrocientas personas, entre sanitarios y vecinos, coreaban cánticos como "Este personal se tiene que quedar" y "La precariedad es un acto criminal", y han llegado a cortar el tráfico durante varios minutos.

Según la doctora Susana Hernández, de este mismo hospital, "están vaciando a los hospitales donde estas personas se necesitaban porque había una situación ya muy límite, dejando estos huecos vacíos. En Medicina Interna un 80% de contratados llevan años trabajando y les han cambiado a contratos Covid". De los 52 contratados Covid del Doce de Octubre que irán al nuevo hospital de emergencias Isabel Zendal, hay seis especialistas de Medicina Interna.

"Me he quedado en las puertas del traslado. Solo tenemos contratos hasta el 31 de diciembre, no sabemos qué pasará en enero. De la prórroga hasta junio solo se nos ha comunicado a través de los medios de comunicación, no hemos firmado nada", ha dicho a Efe Pilar, médico internista. "El jueves de la semana pasada recibí una llamada de teléfono de mi jefe, al que le comunicaron una lista de personas desde la Consejería de Sanidad. La consejería directamente no me ha comunicado nada", según la doctora Losada, que hizo el MIR en este hospital.

El doctor Martínez, antiguo residente, figura el séptimo en la lista de seis internistas que irán al Zendal y es "el primer suplente". "Llevo trabajando desde el año pasado, firmé dos meses de contrato eventual, luego otro mes, otros tres meses y los últimos seis con contrato eventual Covid". En la lectura de un manifiesto tildaron la construcción del Zendal de "propaganda electoralista" y de "show mediático", mientras que la Atención Primaria madrileña "está devastada".

Para el portavoz de Más Madrid, Pablo Perpinyá, los traslados "al almacén Zendal" empeorarán la asistencia a "todos los ciudadanos, con los profesionales asfixiados por la inmensa carga de trabajo". Según la diputada regional de Podemos, Vanessa Lillo, "no solo no refuerzan los servicios sanitarios sino que pretenden detraer profesionales que son imprescindibles en los hospitales".

Las protestas congregaron decenas de sanitarios en hospitales como el Príncipe de Asturias de Alcalá y el Severo Ochoa de Leganés, donde coreaban "¡Sanidad pública!” y “¡Ayuso dimisión!”. Según ha explicado a Efe un delegado de CGT, Miguel Ángel Ares, desde Leganés han salido al Isabel Zendal 6 enfermeras, 4 auxiliares de enfermería, 4 celadores, 2 auxiliares administrativos y un médico. “Nos va afectar muchísimo, sobre todo en las listas de espera", ha dicho