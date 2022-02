Seguidores de Ayuso se concentrarán en Génova para respaldar a la presidenta

Los seguidores de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han convocado una manifestación frente a la sede nacional del PP en la calle Génova esta tarde, alrededor de las 19:00 horas, para mostrarle su apoyo tras la crisis interna del Partido Popular, según convocatorias que han ido circulando en redes sociales. Además, se han anunciado otras dos concentraciones a favor de la presidenta madrileña para mañana a las 19:00 horas y para el domingo a las 12:00 horas, también frente a la sede nacional del PP.

La presidenta de la Comunidad ha comparecido este jueves ante los medios para aclarar el supuesto caso de espionaje y ha cargado duramente contra la Dirección Nacional del PP por fabricar "presuntas corrupciones" contra ella sin pruebas y ha exigido que se depuren responsabilidades. Por su parte, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha anunciado este jueves que los servicios jurídicos del partido están estudiando si proceden acciones legales contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ante las "acusaciones gravísimas, casi delictivas" contra el presidente Pablo Casado y la dirección nacional. Además, ha avanzado que el PP le abrirá un expediente informativo para "culminar las averiguaciones que se han llevado a cabo".

La crisis interna de los populares ya se ha llevado a su primera víctima. El director general de Alcaldía del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Carromero, ha presentado este jueves su dimisión con "efecto inmediato" tras una conversación con el alcalde, José Luis Martínez-Almeida. Las pesquisas iniciales apuntan al que fuera presidente de Nuevas Generaciones del PP con la supuesta investigación contra la líder regional, desde la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS).

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha dado a conocer que habló con él "a lo largo de la tarde de ayer en diversas ocasiones". "Me ha negado absolutamente que haya hecho cualquier tipo de gestión tendente a obtener información sobre Ayuso o sus familiares", ha subrayado. A renglón seguido ha advertido de que "no cabe ninguna conducta irregular o que no sea ejemplar en ningún cargo del Ayuntamiento de Madrid" y que "en el caso de que apareciera un indicio de que hay persona con cargo en Cibeles que ha realizado gestión para obtener esa información, será cesado de forma inmediata de este Ayuntamiento".