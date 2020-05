Simón mira a Madrid: "No es bueno tener los datos media hora antes de decidir"

"No es bueno recibir los datos media hora antes de tener que decidir". El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha valorado así la dificultad que suma a la toma de decisiones, el retraso en el envío de los informes de las regiones que se postulan para un cambio de escenario en el plan de desescalada. Simón ha hablado así justo antes de añadir: "En este proceso de pandemia tres días son un mundo, si Madrid presenta hoy su solicitud, se inicia un proceso de discusión que dura hasta que se tome la decisión".

Madrid, Cataluña y Castilla y León siguen siendo los puntos calientes de la pandemia en el país. La primera publicaba su propio recuento unas horas antes de que Sanidad publicase el recuento oficial. Madrid anotaba una bajada importante de los casos confirmados, con solo cinco nuevos positivos diagnosticados mediante PCR en las últimas 24 horas. Puede que este último balance haya servido para alentar al Gobierno de Ayuso para solicitar, de nuevo, el paso de la región a la fase 1. El Ejecutivo regional, ha anunciado que pedirá el cambio de escenario hoy mismo de forma verbal, pese a que no será hasta este martes cuando presente sus nuevos informes al minsiterio de Illa.

Mira también Sanidad suma 59 muertes en 24 horas, la cifra más baja desde que empezó la crisis

En su rueda de prensa diaria, que desde hoy tendrá lugar por las tardes, Simón no ha descartado que la nueva información que, previsiblemente, Ayuso presentará este martes, pueda ser suficiente para obtener el pase a la fase 1 en la región: "No me sorprenderá que la solicitud que haga Madrid pueda avalar el paso a la siguiente fase, si los datos son adecuados, las capacidades son adecuadas, los programas que se había propuesto implementar se ha iniciado su implementación y demuestran que están consolidados".

"Se trabaja a un ritmo que no había visto nunca"

El técnico ha señalado que, en cualquier caso, los técnicos que estudian la información no son los que deciden, sino que la última palabra la tiene la cartera de Salvador Illa, que toma la decisión tras debatir la situación don el consejero autonómico correspondiente. Simón ha defendido el trabajo que se está haciendo en todo el país para poner en marcha mecanismos de detección de casos de coronavirus, la "identificación precoz" de positivos y el seguimiento a los contactos de las personas afectadas: "Se trabaja a un ritmo que no había visto nunca", ha matizado.

Sobre los posibles cambios de escenario que se podrían presentar para la región madrileña, Simón ha indicado que podría llegar a producirse un salto más rápido que pase por encima de la fase 1, para aterrizar en un escenario puente que -como el 'limbo' del 0,5-, implique mejoras, a medio camino entre los escenarios 1 y 2. Esta posibilidad no es exclusiva, Simón ha señalado que a esta fase puente podrían pasar muchas provincias la próxima semana. El técnico ha insistido en que se analizarán las peticiones y, siempre desde el ministerio, se decidirá, tanto sobre Madrid como sobre el resto.