"Soy Hana Jalloul, de alma aragonesa y libanesa: vuestro odio no amedrenta"

Se llama Hana Jalloul Muro y nació en 1978 en Zaragoza. Jalloul ha sido designada número 2 del candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, que tiene como principal objetivo apartar del Gobierno regional a la coalición de Partido Popular y Ciudadanos que ha proyectado políticamente a Isabel Díaz Ayuso.

El origen de su nombre y de su primer apellido han despertado siempre la curiosidad de muchas personas. Hana Jalloul ha explicado en sus redes sociales todos los detalles. "Mi nombre es Hana Jalloul Muro. Nací en Zaragoza y crecí entre Sabiñánigo (Huesca) y Madrid. Mi madre es aragonesa, y mi padre libanés. Se conocieron cuando él estudiaba Medicina en Zaragoza", dijo la política del PSOE en un tuit el pasado 30 de enero.

Jalloul relata también las dificultades que le crearon en su momento su nombre y su primer apellido: "En mi infancia, tuve que contar este relato muchas veces. En la España de entonces mi historia no era tan habitual como lo es hoy, pero el odio no arraiga en el corazón de un niño. El odio es patrimonio de los adultos, y algunos lo esparcen con saña en las redes".

La que será mano derecha de Gabilondo en las elecciones autonómicas del 4 de mayo defendió sus orígenes en Twitter tras ser designada secretaria de Estado, momento en el que comenzó a recibir mensajes descalificatorios y de contenido racista. "En Twitter suelo recibir mensajes como estos ante los que habitualmente callo. Hoy no lo haré [por el 30 de enero]. Por mí y por quienes sufren sin tener la oportunidad de responder ante el odio, el racismo y la xenofobia me siento en el deber moral de responder y hablar con orgullo de lo que soy", sentenciaba la política aragonesa con determinación.

"Me siento orgullosa de mis raíces y del país que me vio nacer, mi país: España. También de la unión de culturas que tengo el privilegio de encarnar y que me define como ser humano. Creo en una España inclusiva y solidaria. Y trabajo por ella cada día". Y concluía: "Me llamo Hana Jalloul Muro. De alma aragonesa y libanesa. Soy Secretaria de Estado de Migraciones del gobierno de España. Y vuestro odio no me va a amedrentar".