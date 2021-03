Toni Cantó sigue afiliado a Ciudadanos: "No necesito la política para vivir"

Toni Cantó sigue afiliado a Ciudadanos y no sabe si se dará de baja porque "hay un montón de gente como yo en el partido que quiere seguir sumando y me escriben porque creen que lo que hay que hacer es esto", asegura el reciente fichaje del Partido Popular. El exdirigente del partido liderado por Inés Arrimadas no aclara si estará en las listas o no de los populares pero sí deja claro que "no necesito la política para vivir".

En declaraciones a Espejo Público ha querido dejar claro que ha sido fichado como independiente y "no tengo ni idea del cargo que tendré. Hago esto porque creo en ello y quiero devolverle a la Comunidad de Madrid una pequeña parte de todo lo que me ha dado". Cree importante que la comunidad "esté bajo un gobierno de centro derecha. Estar o no en las listas y de qué forma ayudaré lo iremos concretando pero no es lo esencial".

El exportavoz de Cs en las Cortes valencianas se ha mostrado este jueves “ilusionado” por la "oportunidad" que le ha dado el PP de sumarse como independiente a la candidatura de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid porque considera “esencial sumar fuerzas” en torno a la presidenta, ya que “hay peligro real de que gobierne el sanchismo e Iglesias”.

Así lo ha manifestado en una entrevista en esRadio, donde ha confirmado que Díaz Ayuso y el líder del PP, Pablo Casado, le contactaron este miércoles “para sondearle” y ofrecerle entrar en sus listas, aunque no será hasta “hoy o mañana” cuando se “concrete” su puesto en la candidatura. “El ofrecimiento de Isabel y Pablo era el de estar en la lista”, ha resumido un Cantó “encantado” e “ilusionado” de “dar la batalla en la unión de fuerzas”, porque considera que, de lo contrario, la Comunidad de Madrid “corre peligro”.

El exdirigente de Cs ha dicho que “es necesario recordar a todos los madrileños lo que el socialismo ha dicho” estos meses acerca de Madrid, relacionándolo con el ‘dumping fiscal’ e insistiendo en que es “absolutamente necesario subirle los impuestos”. “Yo quiero trabajar para que los madrileños no se crean las mentiras de Ángel Gabilondo”, el candidato del PSOE, ha dicho Cantó, quien aboga por que Madrid “siga siendo espacio de libertad y de prosperidad” y la comunidad autónoma “con menos impuestos”.

Cantó ha hecho balance de los últimos movimientos en Cs, tildando de “increíble” el “giro totalmente incomprensible” que ha dado la formación, que ha pasado de gobernar “muy bien” en algunas comunidades a “empeñarse en derribarlo todo”. También ha mencionado que ha optado por sumarse al PP porque “por desgracia” todas las encuestas dicen que Cs se quedaría fuera del Parlamento de Madrid y “por eso es esencial sumar fuerzas” en torno al proyecto de Díaz Ayuso.