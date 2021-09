Villacís se reafirma en la candidatura de Madrid a los JJOO pese al rechazo del PP

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, se ha reafirmado este miércoles en que la capital se postulará para acoger los Juegos Olímpicos de 2036, y que no se "equivocó" cuando lo anunció este martes y ha incidido, frente a Alcaldía que ha desmentido esta pretensión, que "la Concejalía de Deportes la lleva Ciudadanos". Así se ha expresado en declaraciones a los periodistas este miércoles ante el choque suscitado con su compañero de coalición, concretamente con Alcaldía, que negó que Madrid estuviera trabajando en ese sentido unos minutos después de que Villacís lo aseverase.

"Siempre digo que es normal que en coalición pueda haber planteamientos distintos, pero he escuchado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, muchas veces decir que quiere ser sede olímpica. Además siempre resolvemos muy bien y creo que no habrá problema", ha restado peso Villacís a la discrepancia y ha insistido en que desde la Concejalía se lleva "trabajando en ese sentido desde el primer día". Al hilo, ha asegurado que hablará con el alcalde, pero que desde Deportes "se confirma" esta voluntad, especialmente porque la candidatura "aún no está abierta", pero hay que ir "preparándose" y que en los últimos dos años "se ha avanzado bastante".

Además, ha justificado la creación de una Concejalía específica de Deportes para "reforzarlo en la capital" y crear una "imagen internacional" de Madrid como "una capital del deporte" albergando "grandes eventos internacionales". "Son problemas de matices, creo que no se le puede negar a Madrid los JJOO", ha remarcado la vicealcaldesa, quien ha recordado, además, que en campaña electoral su partido apostaba por esta candidatura.

"Madrid quiere ser sede olímpica. Hay una deuda con Madrid al respecto. Como madrileña lo llevo deseando toda la vida. Tenemos una oportunidad fantástica", ha insistido. De momento están asignadas todas las sedes hasta 2036, por lo que "hay que preocuparse" en armar un "proyecto muy competitivo" con el que postularse y "recabar el apoyo" tanto de la Comunidad como del Estado y de paso "aunar al país" en torno a un proyecto común.

En este sentido, ha apuntado que las normas del Comité Olímpico Internacional (COI) "han cambiado" y ya no se requiere que las inversiones estén realizadas antes de que se designe la sede oficial, por lo que "no obliga a hacer gastos antes". "Hemos empezado a trabajar en ese objetivo desde el primer día. En quince años hay tiempo de sobra", ha zanjado la vicealcaldesa, quien ha defendido que no buscaba "hacer el anuncio" este martes sino que fue preguntada "y no se iba a mentir".