Mainat vuelve al juzgado tras pedir una orden de protección contra su exmujer

El productor televisivo Josep Maria Mainat ha comparecido este viernes ante el juez al que pidió una orden de protección tras denunciar por malos tratos en el ámbito familiar a su exmujer, Angela Dobrowolski, que ha sido citada a declarar este viernes por videoconferencia desde la cárcel.

Según han informado fuentes judiciales, Dobrowolski ha declarado este viernes ante el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona por videoconferencia desde prisión, en la que permanece desde que fue detenida, el pasado 4 de enero, por intentar acceder por la fuerza en la casa del productor televisivo en Barcelona.

El juez fijó para este viernes la declaración de la investigada y la comparecencia de Mainat para resolver sobre la orden de protección solicitada por el productor televisivo, que planteó esta medida antes de que Dobrowolski entrara en prisión tras ser detenida por cuarta vez en relación a la disputa abierta con su exmarido.

Tal como ha explicado el propio Mainat a los medios a la salida de la Ciutat de la Justícia, ha solicitado una orden de protección porque se siente "amenazado" por Dobrowolski -a quien acusa en esta causa de haberle lanzado un bote de mermelada-, a pesar de que ella se encuentra en la cárcel.

"He pedido protección porque el hecho en sí lo pide", ha afirmado antes de matizar que la sesión de hoy "no tiene excesiva importancia" pero representa el "inicio" de los problemas con su exmujer: "Ese día se empezó a torcer todo, me fui de casa y empezó un intento de arreglo que no acabó de cuajar, empalmamos con el virus, me agredió físicamente y acabé con la cabeza sangrando".

Mainat ha subrayado que se siente "amenazado" por Dobrowolski, especialmente después de que ésta tratara de acceder a su domicilio "de noche por el tejado" y "vestida de ninja". "Ese día fue el peor de todos. Fue un acoso muy grave", ha recalcado. El productor audiovisual ha asegurado estar "triste" porque su exmujer esté en prisión y ha asegurado que preferiría que la historia "hubiese terminado de manera muy distinta": "Es lo que menos se parece a un final feliz".

Asimismo, ha recordado a Dobrowolski como "una persona inteligente, sensata, amable y cariñosa" y ha lamentado su estado actual, que ha atribuido a "una suma de personas que no son buena influencia, al consumo de estupefacientes y, quizás, a algún problema psíquico": "Es una suposición, pero todo ello sumado hace un cóctel", ha enfatizado.

Por su parte, el abogado de Dobrowolski, Juan Carlos Galbán, ha indicado que han pedido el archivo del caso, abierto por un presunto delito leve de maltrato, al entender que ya está prescrito porque ha pasado más de un año desde que se produjo la agresión, en abril de 2019. Subsidiariamente, ha matizado, han solicitado al juez que rechace la orden de protección dado que Mainat no denunció los hechos cuando se produjeron y Dobrowolski ya se encuentra en prisión, por lo que, a su juicio, de aceptar esta medida, la Justicia estaría "penalizando doblemente" a su cliente.

El abogado ha enmarcado la causa en una discusión que la pareja mantuvo la Semana Santa de 2019 y en la que su cliente, que "estaba muy nerviosa por circunstancias que le provocó el señor Mainat", le lanzó varios objetos, entre los cuales un cojín, una caja de medicamentos y un bote de mermelada.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona abrió diligencias en octubre de 2020 por una denuncia presentada por Mainat contra Dobrowolski por un delito de malos tratos en el ámbito familiar. Mainat ya declaró ante el juez como víctima en octubre pasado en este procedimiento, en el que solicitó una orden de protección.

Desde su detención por el supuesto intento de homicidio de Mainat, inyectándole insulina mientras dormía en junio pasado, Dobrowolski acumula cuatro arrestos: por intentar falsificar talones a nombre del productor televisivo, por intentar entrar a robar en su casa de Canet de Mar (Barcelona) y la del pasado 4 de enero, por intentar acceder a su piso de Barcelona.