Malestar en el sector judicial con Llop por aplazar la mejora de sus salarios.

Jueces y fiscales veían con ilusión que la ministra de Justicia, Pilar Llop, volviera a convocar la comisión encargada de revisar sus retribuciones. La última reunión tuvo lugar en septiembre de 2018, cuando estaba al frente de este Ministerio Dolores Delgado, pero acabó sin grandes avances. Un nuevo aplazamiento de la mesa de negociación ha provocado malestar entre los miembros de ambas carreras, al entender que rompe "toda la dinámica" que se había iniciado en esta nueva etapa. "Es una falta de respeto", destacan fuentes jurídicas consultadas por La Información, que han mostrado su descontento con la cancelación de la cita.

El equipo de Llop, que ya había iniciado una ronda de contactos, aseguró a los participantes de la mesa de retribuciones que la convocatoria no tendría lugar más allá del 30 de octubre, si bien ello no será así. A principios de este mes, los miembros de la comisión recibieron un mensaje en el que se decía que, tras recibir una información del Ministerio de Hacienda, "se hace necesario posponer la convocatoria hasta cuando fuera posible", ante el "impacto" que podría tener en la elaboración, tramitación y negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2023.

Para las fuentes consultadas, el comunicado es "un texto ambiguo, que no da mayores explicaciones". Lo cierto es que la misiva no da pistas de cuando está previsto volver a convocar la mesa de retribuciones formada por tres representantes del Ministerio de Justicia y tres del Ministerio de Hacienda; otros tres Consejo General del Poder Judicial; uno de la Fiscalía General del Estado; y tres miembros de las asociaciones profesionales de jueces y fiscales. No obstante, el 'número dos' de Llop, Tontxu Rodríguez, adelantó hace unos días que "sin duda alguna" la intención es volver a "retomar" la negociación "a principios de año". Así lo dijo el secretario de Estado en la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, a la que explicó cómo se repartirían los 2.291 millones de euros que se prevén destinar en 2023 a este Ministerio, lo que supone incrementar la inversión solo un 0,3% más que el año pasado.

Las fuentes jurídicas consultadas afirman que oficialmente no tienen ningún tipo de noticia sobre el hecho del que la mesa para la adecuación salaria de jueces y fiscales se retrase únicamente unos meses. En este sentido, dan un voto de confianza y esperan que así ocurra. Y es que, según recuerdan, la ley reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal establece que el diálogo sobre este aspecto se debe producir cada cinco años.

"Llevamos tantísimos años esperando que esta mesa se reuniera...", insisten las fuentes consultadas, que subrayan la "necesidad" de revisar los salarios. Esta comisión se convocó por primera vez en 2003, tras su creación legal. En 2008 hubo un segundo intento pero sin éxito. Dos años después, con la crisis económica, las carreras judicial y fiscal sufrieron un recorte en los sueldos superior al 9%, mayor que en otros Cuerpos del Estado. Para tratar de revertir esta situación, en 2018 se volvió a reunir la mesa de negociación, aunque sirvió de mero encuentro "formal", pues únicamente se planteó un protocolo de funcionamiento y un calendario de trabajo, pero sin proponer propuestas.

Varias reuniones sin éxito

Con esta última convocatoria fracasada, las asociaciones profesionales mostraron públicamente su hartazgo y en un comunicado conjunto manifestaron su "decepción". De hecho, criticaron que los planes de "autorregulación" que se pretendían implantar en la comisión que estudia la mejora salarial eran una forma para que el Gobierno ganara "tiempo". Así las cosa, en noviembre de 2018 fueron a la huelga -la segunda en un año- y más de 4.200 jueces y fiscales colgaron la toga .

"Al final todo se diluyó", lamentan las fuentes consultadas. Y es que poco más de un año después de la última reunión se convocaron elecciones, en noviembre de 2019. El sucesor de Delgado, Juan Carlos Campo, no tomó posesión hasta enero de 2020 y durante su mandato no se reanudaron las conversaciones. "Y luego llegó la pandemia, que alteró todo", recuerdan. Por ello, el anuncio de Llop -al frente del Ministerio de Justicia desde julio de 2021- de recuperar la mesa fue una buena noticia, si bien el nuevo aplazamiento ha hecho que el "descontento en la carrera" vuelva a ser "muy grande", advierten las fuentes. "Al final es un año perdido, después de mucho trabajo y esperanza. Los jueces y fiscales nos hemos quedado con cara de tontos y sin ningún tipo de explicación", subrayan.

Tras conocerse la decisión de Justicia de postergar "una vez más" el diálogo para mejorar los sueldos, las cuatro asociaciones de jueces -Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI)- y las tres de fiscales -Asociación de Fiscales (AF), Unión Progresista de Fiscales (UPF) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)- reaccionaron con "estupor e indignación" al considerar que los "puentes de contacto" establecidos con el Ministerio de Llop se han roto.

De este modo, avanzaron que se ven en la tesitura de "tomar las decisiones y emprender las acciones que en Derecho procedan". Preguntadas al respecto, fuentes de cada una de las asociaciones han señalado a este diario que todavía sigue en pie la posibilidad de tomar medidas en contra de Justicia, si bien afirman que aún no se ha decidido qué actuación se llevará a cabo. Prefieren esperar a ver si el Ministerio cumple con el compromiso de convocar la mesa de revisión de las retribuciones o, como ha ocurrido en otras ocasiones, finalmente queda en nada.