Malí pide explicaciones a España sobre una posible intervención de la OTAN. 

El Gobierno de Malí ha citado al embajador español, José Hornero Gómez, para pedir explicaciones sobre los comentarios realizados por el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, en los que no descartaba una intervención de la OTAN en el continente africano o la posibilidad de reforzar el flanco sur de la Alianza ante la amenaza del yihadismo o la expansión de la presencia rusa. "El embajador español ha sido citado hoy (por el viernes) para explicar las inaceptables, antipáticas y reprochables declaraciones del ministro español de Asuntos Exteriores sobre Malí", hizo saber a última hora de ayer el ministro de Exteriores maliense, Abdoulaye Diop, en declaraciones a la cadena ORTM7.

El ministro maliense se refirió a los comentarios realizados el jueves por Albares en el marco de la cumbre de la OTAN sobre la importancia estratégica del flanco sur de la Alianza, dada la grave amenaza yihadista y la expansión de Rusia, en particular en Malí, donde la comunidad occidental ha denunciado la presencia del grupo de mercenarios ruso Wagner para auxiliar a la junta golpista que ahora controla el país. Durante el encuentro, Albares defendió que la inclusión del flanco sur en el concepto de la OTAN no es "ofensiva hacia nadie", si bien no descartó un "refuerzo militar".

Diop entendió estos comentarios como una amenaza de agresión. "Parece que el ministro está animando a un acto de agresión contra un país independiente y soberano, de ahí que hayamos declarado esta convocatoria, para elevar una enérgica protesta", ha lamentado el ministro maliense. Diop ha aprovechado para "recordar" a su homólogo español "que la actual situación de inseguridad en Malí está relacionada con la intervención de la OTAN en Libia, de la que nuestro país está sufriendo las consecuencias", sobre la campaña militar internacional de 2011 en el país. "Esperamos tener aclaraciones del Gobierno español muy pronto", ha concluido el ministro.