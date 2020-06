El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha hecho un llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad individual y colectiva de todos los ciudadanos ante la nueva etapa que implica el fin del estado de alarma. En ese sentido ha pedido permanecer "guardia" con nuevos hábitos y nuevas normas para reducir riesgos y aumentar la segurida porque, pese a que la sanidad "está preparada para responder", es esencial "mantener el control y la vigilancia del virus.

Durante una una declaración institucional con motivo del fin del estado de alarma también ha querido agradecer la colaboración y la solidaridad de las instituciones de la Comunidad, sus entidades locales, su tejido empresarial, sus organizaciones sindicales y su fuerte sociedad civil a lo largo de los más de tres meses en los que se ha prolongado esta situación.

Mañueco afirma que la sanidad está preparada pero pide no bajar la guardia

No obstante, ha avisado que que el coronavirus no ha terminado, "el virus sigue entre nosotros", por lo que no se debe, ha dicho, bajar la guardia en esta transición. Pese a avisar de que los riesgos siguen presentes, también ha garantizado que el sistema de salud de Castilla y León está preparado para responder en los hospitales, en los centros de salud y en los consultorios locales, para lo que seguirá siendo esencial “mantener el control y la vigilancia del virus, y un protocolo de rastreo que nos permita actuar rápidamente”.

Tras recordar que el virus ha provocado mucho sufrimiento a todos aquellos que han perdido seres queridos, ha señalado que también ha afectado "de lleno" a la vida de todas las personas, poniendo a prueba los sistemas de salud y de protección social, que en ambos casos han estado "a la altura".

Fernández Mañueco ha señalado que la Junta liderará este proceso con iniciativa y anticipación. Además, ha puesto en valor la unidad existente en Castilla y León, donde acaba de suscribirse un pacto para la recuperación económica, el empleo y la cohesión social en Castilla y León, que servirá, ha dicho, para “avanzar con la fuerza, la certeza, la confianza, el optimismo, la estabilidad y la esperanza que nos da la concordia”.

Se trata de un acuerdo político, ha señalado, pero "abierto a toda la sociedad para enriquecerlo", que constituye en sí mismo "un ejemplo para el conjunto de España, un impulso al futuro basado en el diálogo y en el entendimiento frente a la confrontación estéril". Con este acuerdo, ha indicado, "se traza el camino hacia la recuperación, pero también hacia la sostenibilidad, la modernización, la transformación digital y la calidad de los servicios públicos: en educación, sanidad o servicios sociales".

En esta declaración institucional, Fernández Mañueco ha recordado que miles de personas se han visto afectadas en sus empleos, en sus negocios y en sus proyectos de vida, por lo que ayudarlas a salir adelante es la gran prioridad de la Junta de Castilla y León a través de una recuperación "justa, cohesionada y equilibrada en el conjunto de la Comunidad".

Por último, el presidente ha afirmado que el rasgo básico de la nueva etapa no debe ser una mayor relajación, sino una mayor conciencia, por lo que está en mano de cada uno contribuir a su éxito. Por ello, ha vuelto a realizar un llamamiento a la responsabilidad individual y colectiva del conjunto de la sociedad castellana y leonesa.