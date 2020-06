No es un político al uso. Manuel Cruz (Barcelona, 1951) es filósofo y catedrático universitario. El gusanillo de la política le picó en 2012, cuando firmó el 'Llamamiento a la Cataluña Federalista y de Izquierdas' para, después, presidir la asociación Federalistes d'Esquerra. A partir de ese momento ha sido un no parar: en 2016 fue elegido diputado nacional en las filas socialistas, aunque la guinda quedaba por llegar. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puso a dos catalanes a las riendas de las Cámaras: Meritxell Batet, en el Congreso, y Manuel Cruz, en el Senado. Todo ello, sorteando las turbulencias de la sentencia del procès.

"El problema de Cataluña no es el problema de Cataluña, es el problema de España. Las soluciones o las salidas a la situación catalana pasan necesariamente por pensar España de otra manera. No tiene sentido pensar un planteamiento solo para Cataluña. Lo que hay que hacer es volver a pensar nuestra estructura política", dice a La Información por vídeo-entrevista Manuel Cruz, hoy presidente de Comisión de las Comunidades Autónomas del Senado, tras poco más de seis meses como máximo representante de la Cámara Alta.

"Pienso que España tiene que avanzar en la dirección del federalismo. Es un modelo de éxito. Si pensamos en los países no solamente más prósperos sino también más estables políticamente todos ellos tienen una estructura federal. Es una estructura no solo deseable sino envidiable", remata el político barcelonés.

¿Pero el federalismo es la llave para cerrar la colisión de Cataluña con España? ¿No hay ya una Mesa estructurada para acercar posiciones que no pocos problemas le está generando al Ejecutivo de coalición PSOE-Unidas Podemos? "El federalismo no es una cuestión que se deba plantear en una comisión bilateral. Sería impensable que una estructura para todos la negociaran dos. Eso se tiene que plantear en todas la comunidades de este país. Otra cosa es si un horizonte federal puede ser interesante para el independentismo o no. Normalmente, cuando se les pregunta, ellos rehuyen esta cuestión con un argumento: que es una pantalla pasada, lo que podría interpretarse que para ellos fue algo deseable en algún momento pero habrían llegado al convencimiento de que es imposible. Hay que pensar que a lo mejor una estructura federal no es lo que más puede desear el independentismo, precisamente porque podría desactivar buena parte de sus reivindicaciones".

El Gobierno de Pedro Sánchez se está teniendo que enfrentar a la situación más compleja del último siglo en España y en todo el mundo, con derivadas económicas, sociales y políticas, además de las tremendas consecuencias sanitarias de la pandemia del coronavirus, que se ha cobrado hasta el momento y en números redondos 30.000 vidas en suelo español. En esta situación, los apoyos en el Parlamento de nacionalistas en independentistas están 'dando la vida' al inquilino de La Moncloa, aunque no hay un solo momento para la tranquilidad.

"Los equilibrios parlamentarios en este momento son frágiles pero es el resultado de la voluntad de la ciudadania. Además, no es lo mismo la posición de una fuerza política si tiene por delante toda una legislatura que estar pendiente de unas elecciones, que es el caso de ERC, que tiene la espada de Damocles de unas elecciones catalanas", señala Cruz. "Es obvio que su competencia directa, JxCAT, está combatiendo por llevarse la mayor parte del espacio. En ese contexto, las posiciones de ERC es lógico que no sean estrictamente siempre las mismas sino que puedan tener alguna oscilación. ¿Esa oscilación significa que está poniendo en peligro la estabilidad del Gobierno? No me da la sensación de que sea así. Además la estabilidad o no estabilidad está en mayor medida ligada en que haya una alternativa, y no hay alternativa. Esto son turbulencias", explica el senador que tutela la Comisión más grande de cuantas se desarrollan en la Cámara Alta.

Cruz ha visto cómo el partido de Santiago Abascal ha multiplicado su resultado en las urnas, coincidiendo con los momentos más tensos del juicio a los líderes independentistas catalanes en el Tribunal Supremo. "El auge de Vox tiene que ver fundamentalmente con la sentencia del procès, con todos los disturbios y alborotos que se producen en Cataluña. Y también por una importante confusión por parte del PP, que a estas alturas del partido todavía no se sabe muy bien a qué carta va a jugar: la moderación o apropiarse del espacio de Vox haciendo suyas sus reivindicaciones. Esa indefinición política terminó beneficiando a Vox. Pero sobre todo la sensación de caos o de desgobierno que se produjo durante el mes de octubre fue lo que más ayudó".

El escenario catalán sigue abierto y solo la celebración de una consulta electoral puede hacer que surja un cambio de rumbo. "Cambiar el juego de las mayorías es una posibilidad en Cataluña. Si en un momento determinado ERC aceptara gobernar con socios no independentistas, un retroceso no sería. Yo no me imagino en absoluto a ERC formando Gobierno con fuerzas no independentistas y llevando en ese gobierno su programa de máximos. No lo veo. Es obvio que en ese tripartito las otras dos fuerzas políticas no le iban a aceptar el programa de máximos. Dependerá de que ERC no cambie sus posiciones. Porque en el bloque independentista, antaño nacionalista, las dos fuerzas han ido cambiando sensiblemente sus posiciones", matiza el filósofo.

"En momentos clave, ERC ha vacilado. Vaciló en el pasado, mucho. En momentos recientes, vaciló: quien primero agrietó o cuarteó o hundió el pacto de investidura fue ERC: no votó los primeros Presupuestos. Si tuvo que convocar elecciones el Gobierno de Sánchez fue porque ERC no votó los PGE. Acababa de apoyar la investidura de Sánchez y al cabo de muy poco ya no se sintió con fuerzas políticas para respaldarlo".

El papel de ERC en el escenario nacional depende, además, de cómo se configure el tablero de juego en los comicios catalanes, que no tienen fecha de celebración. "A Convergència en muchos momentos del pasado reciente la daban por muerta y en el último momento ha conseguido sobrepasar a ERC. Eso ha ocurrido ya varias veces. Entonces, un escenario en el que se produjeran elementos que dañaran a ERC y JxCAT capitalizara... Es un ejemplo: la figura de Puigdemont poco antes de las elecciones igual podría significar el enésimo sorpasso de JxCAT".

Una hipótesis: si Quim Torra no convoca elecciones, se apalanca en prolongar la presente legislatura por las circunstancias sanitarias del momento y finalmente es inhabilitado por el Tribunal Supremo, el 'president' "pasaría a ser un martir más, un 'expresident' más, represaliado. Pero un 'expresident' de JxCAT", matiza Cruz. "A ERC no le interesa nada que se esté hablando tanto de un tripartito porque eso en clave interna catalana ya anticipa las criticas de JxCAT".

El político socialista ha interiorizado sin fisuras la construcción de un Gobierno de coalición entre dos formaciones que renegaron la una de la otra hasta el último día de la pasada campaña electoral. "Fue un puro principio de realidad. No había otra opcion. Si nosotros atendemos a lo que se dijo en la izquierda durante la campaña electoral, se dijo lo que toca decir en las campañas electorales, marcar un perfil propio. Es obvio que si alguien en campaña electoral lo que se dedica a anunciar es que va a pactar con la fuerza mayor, está más que de sobra contrastado que se acaba votando a la fuerza mayor. Al final se tuvo que hacer lo que se tuvo que hacer. Pero eso forma parte, en gran medida, de la lógica política".