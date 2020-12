Mapfre cumple la condena de Pescanova y consigna 40 millones en la Audiencia

Los condenados por el fallo de Pescanova están saldando sus cuentas con la Justicia. Apenas dos meses después de la sentencia de la Audiencia Nacional que consideró probada la manipulación de las cuentas de la pesquera, Mapfre ha respondido ante la histórica condena a BDO por las auditorías de los estados financieros de 2010, 2011 y 2012. De este modo, la compañía de seguros ha consignado 40 millones de euros en la Sala de lo Penal aunque deja claro que mantiene su intención de recurrir ante el Tribunal Supremo la resolución por la que el expresidente de la pesquera Manuel Fernández de Sousa-Faro fue penado con ocho años de cárcel.

El tribunal que juzgó a la antigua cúpula de la compañía gallega no solo consideró culpables a los antiguos gestores sino también a BDO Auditores, por ser los que supervisaron los estados contables. La misma sección que juzgó la caída de Bankia determinó que los responsables manipularon las cuentas bancarias para captar inversores que acabaron perdiendo sus ahorros. Además incluyó en esta práctica a la auditora, de la que dijo que incurrió en una "dejación absoluta de su deber de control" en lo que respecta a las cuentas de esos tres ejercicios y también en los "contratos simulados de compraventa" de pescado entre la matriz Pescanova y otras sociedades instrumentales.

Por ese motivo, la Audiencia Nacional condenó, entre otras, a la propia Pescanova y su auditora a satisfacer diferentes cantidades en concepto de responsabilidad civil. Sobre este punto sentenció que Mapfre participaría en esta devolución teniendo en cuenta que BDO tenía suscrito un contrato de seguro obligatorio. Ahora la compañía ingresa esos abonos pero advierte que seguirá litigando en el Tribunal Supremo, según la documental aportada a la Audiencia Nacional y recogida por este diario. De acuerdo con la misma, se han hecho efectivos tres pagos en la cuenta de consignaciones de la Sala de lo Penal: dos de ellos responden a importes de 12,5 millones de euros y el último implica un pago de 16 millones de euros.

Fuentes de la compañía aseguradora advierten que el depósito de ese dinero en la Audiencia se ha realizado porque es una obligación legal, si bien explican que la mayor parte de ese dinero está reasegurado, de forma que no se espera por ello un impacto importante en las cuentas de la compañía.

Grandes fondos y bancos

Igualmente, la defensa de la compañía pide que se haga efectivo el pago teniendo en cuenta que el fallo de la Sección Cuarta no es firme y, por tanto, la revocación del mismo "comportará la obligación de reintegrar las cantidades obtenidas". Al margen de lo que resuelva el alto tribunal, las condenas interpuestas por la Audiencia Nacional alcanzaron cifras récord. De hecho, la auditora además de nueve acusados en el procedimiento tendrán que indemnizar de manera conjunta y solidaria a los principales inversores de la pesquera. Entre ellos se encuentra el fondo Luxempart, que recibirá 51 millones de euros, o Corporación Económica Delta, con 40 millones de euros.

Y no solo eso sino que el órgano también reconoce como víctimas de la caída de la compañía a todos aquellos inversores que no pudieron acudir al juicio pero que estaban personados en este procedimiento, así como a las entidades de Bankia, UBI Banca y Espíritu Santo. En lo que respecta a Mapfre los magistrados concluyeron que tenía que responder por la condena al auditor debido a la póliza de seguro obligatorio de responsabilidad civil que tenía suscrita para los ejercicios 2010, 2011 y 2012. Frente a esta tesis, la defensa de Mapfre se apoyó en la existencia de cláusulas limitativas de los derechos del asegurado en su pretensión de tener que responder ante la condena de BDO.

Sin cláusulas limitativas

"La obligación de resarcir de la entidad aseguradora habría que ponerla en relación con el o los ejercicios fiscales en donde se produjeron los hechos dañosos (...). Ha resultado acreditado que los datos publicados esos ejercicios eran, sencillamente, falsos. En consecuencia y, a priori, si los "hechos dañosos" consistentes en la transmisión al público de una información inveraz determinó una posterior inversión, no es lógico el planteamiento de la aseguradora de eliminar la responsabilidad en base a la inclusión en la póliza de algún tipo de cláusula limitativa", respondió el tribunal, el cual concluyó que, por todo ello, la respuesta de Mapfre en esta causa reúne los caracteres de ser obligatoria.

A diferencia de otras causas penales como Bankia, en este procedimiento los magistrados actuaron no solo contra la auditora sino también contra su socio Santiago Sañé, al que condenaron a tres años y medio de prisión por los delitos de falseamiento de cuentas anuales y de información económica y financiera. El tribunal fue especialmente duro en su veredicto al concluir que tuvo a su disposición "datos constatados contradictorios" que le permitían ver la "falta de coherencia" de los créditos solicitados a las entidades bancarias. Se refieren al reflejo que tuvo en la contabilidad interna unas supuestas operaciones de compraventa que en realidad no existieron y que permitieron a la matriz contratar pólizas de crédito y líneas de factoring. No obstante, también le reprocharon que diera el visto bueno sin salvedades a las cuentas de la pesquera que fueron remitidas a la CNMV.