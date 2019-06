Marchena gana el juicio al 'procés': una mayoría de ciudadanos apoya su trabajo

El juez Manuel Marchena se ha ganado el beneplácito de la gran mayoría de los españoles tras cuatro meses de juicio oral a los presos del ‘procés’ dirigido y ordenado con rigidez y sin estridencias, a pesar de ser una de las citas judiciales más importantes de los cuarenta años de democracia en España. Pendiente de la deliberación y la sentencia, junto a los otros seis miembros de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que han juzgado el caso, Marchena ha ganado por el momento la batalla de la opinión pública: un sondeo de urgencia realizado por Metroscopia para Henneo / La Información una vez terminado el juicio oral demuestra que un 57% de los ciudadanos cree que el juez ha actuado bien, frente a solo un 19% de los encuestados que cree que lo ha hecho mal, mientras que algo más del 23% no tiene una opinión al respecto.

Los datos se corroboran cuando se hace una pregunta más cualitativa: ¿Tiene usted la impresión de que se está siendo un juicio justo? En ese caso, otra mayoría del 56% de los ciudadanos asegura que sí, un porcentaje que ha ido creciendo desde que le juicio empezó, en el mes de febrero de este año, lo que indica que la impresión que la actuación de Marchena ha generado en la población, en un juicio que ha sido televisado en directo, es muy buena. De la misma manera, solo un 32% de la población no lo veía justo en el mes de junio, cuatro puntos menos de los que dudaban de ello cuatro meses antes.

Cuando se extrapolan esos resultados a los votantes de cada partido político, el escenario es también muy previsibles y coinciden con la opinión más generalizada que hay en la sociedad: los partidos constitucionalistas y de derechas, junto al PSOE, apoyan con más fuerza la actuación del juez del Supremo, mientras que la izquierda radical de Podemos lo ve peor y en las filas del nacionalismo y el separatismo catalán es abrumadora la mayoría que rechaza al juez del Supremo.

Vox, Ciudadanos y PP se mueven en el entorno del 80% de votantes que creen que el juez lo ha hecho todo bien (ver gráfico) y que ha sido un juicio justo, con una proporción muy minoritaria de quienes opinan lo contrario seguramente porque esperaban aún más dureza y presión del juez sobre los acusados. En el caso del PSOE, el porcentaje mayoritario de quienes ven positiva la actuación del juez está en el 64%, mientras que un 22% duda de que haya sido un juicio justo.

La evaluación rápida de Metroscopia sobre Marchena y el juicio del ‘procés’ se encuentra más dividida cuando se trata de Unidas Podemos: solo un 35% apuesta porque ha actuado bien, frente a un 39% de mal o regular, mientras una mayoría del 56% de los seguidores de Iglesias advierte que no ha habido un juicio justo, por encima del 32% que sí lo cree.

La vuelta radical a los resultados la dan, como es lógico, los votantes de Junts per Catalunya y de ERC, donde más de un 94% de los encuestados señala que no está siendo un juicio justo. En el caso de JxCat, hay un 11% que creen que el juez lo ha hecho bien y un 61% que lo consideran malo, mientras que el separatismo radical de ERC no perdona al juez y solo un 4% considera que su actuación ha sido buena y el juicio justo.

La encuesta de urgencia de Metroscopia se realiza en el mes de junio, cuando el juicio ha quedado visto para sentencia, cuya publicación no se espera hasta después del verano. Hay quienes consideran que la buena marcha de estos cuatro meses de vista oral puede facilitar en gran medida la redacción de la sentencia, de forma que esté lista a finales de julio, si bien la gran cantidad de testigos, pruebas y declaraciones realizadas hacen augurar que se tardará más en conocer el fallo, del que es ponente el propio Manuel Marchena.