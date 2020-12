Robles acusa a un grupo de militares de querer usar al Rey en contra de Moncloa

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha arremetido este martes contra quienes intentan "implicar" al Rey en polémicas partidistas y ha criticado la carta que más de 70 militares retirados enviaron al jefe del Estado contra el Gobierno y alertando de los peligros que a su juicio corre España. Robles ha aprovechado el debate de los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso para responder a la misiva que 72 militares retirados del Ejército de Tierra enviaron al Rey la pasada semana, según adelantó El País.

La ministra ha mostrado su "orgullo" por los 120.000 hombres y mujeres que forman parte de las Fuerzas Armadas y cumplen su labor "sirviendo la Constitución y desde la más estricta neutralidad política". También ha trasladado su respeto a aquellos militares que ya retirados siguen defendiendo los valores de neutralidad política y el servicio a los ciudadanos, así como aquellos que ocupan un escaño en el Congreso como miembros de diversos grupos parlamentarios y han optado por "defender los intereses de los ciudadanos".

Sin embargo, ha subrayado que "en ningún caso" puede reconocer a quienes escriben misivas "amparándose en una carrera militar en la que ya no sirven" para pretender "implicar" al Rey "vulnerando la neutralidad política". "El Jefe del Estado es de todos, no de algunos que ciertamente con determinadas cartas y misivas implicando al Rey no están haciendo lo que tienen que hacer como servidores públicos ni defendiendo los valores que caracterizan a la familia castrense y militar", ha avisado.

Robles ha insistido así en sus críticas a los exmilitares que se "embozan" en su uniforme militar "que ya no tienen derecho a llevar para implicar al Rey". "La monarquía es patrimonio de todos los ciudadanos españoles", ha reivindicado.