María Jesús Pascual, primera guardia civil en presidir el día de la patrona

La comandante jefe interina de la Guardia Civil en Cáceres, María Jesús Pascual Ruiz, la primera mujer de esta institución en presidir los actos del 12 de octubre, afirma que el acceso a determinados empleos superiores lo marca el tiempo, pues "la mujer no tiene limitaciones de ningún tipo".



Natural de Zaragoza, María Jesús Pascual se ha convertido hoy en la primera mujer en toda España en presidir en una comandancia los actos de la patrona de la Benemérita, la Virgen del Pilar, lo que para ella supone "una gran oportunidad y una alegría" tras 20 años de carrera en la Guardia Civil.



En declaraciones a EFE, Pascual Ruiz ha dicho que en el instituto armado "todas las mujeres podemos acceder a los mismos puestos de trabajo que los hombres, a todas las especialidades, pero a determinados empleos superiores, como tienen que pasar distintos periodos de tiempo, las mujeres no han accedido hasta ahora".



Con una familia vinculada estrechamente a la Benemérita, cuerpo armado al que se incorporó con 21 años, esta zaragozana no se planteó "otra cosa que ser guardia civil".



Comandante jefe interina desde hace casi un año -la titularidad del cargo al frente de la Comandancia cacereña no se conocerá hasta dentro de dos o tres meses-, Pascual ha comentado que si hasta ahora ninguna mujer había presidido un acto de la Guardia Civil con motivo de la Virgen del Pilar es por el tiempo que lleva incorporada la mujer a la institución, así como por las "circunstancias" de los destinos.

Cristina Moreno, la más antigua

Durante el acto castrense, Pascual Ruiz ha recordado que la mujer más antigua y con más rango en la Guardia Civil es la teniente coronel Cristina Moreno, de la Jefatura de Enseñanza en Madrid. "Podemos hacer lo mismo hombres y mujeres", ha incidido.



Al final, en esta labor, ambos sexos hacen "exactamente lo mismo, de diferente manera, pero al final todos hacemos lo mismo".



En su alocución se ha mostrado "orgullosa" de sus compañeros, "especialmente de los que están en Cataluña" y les ha pedido que continúen siendo "fieles" a su "deber" y "prudentes sin debilidad" en estos "difíciles momentos" para España.