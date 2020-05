Más de la mitad de la población alargaría el confinamiento "lo que haga falta"

Una mayoría del 55,6% de los españoles está de acuerdo en alargar el confinamiento y el estado de alarma durante cuatro semanas más o "lo que haga falta" para acabar con la pandemia del coronavirus sin sufrir efectos nocivos sobre su salud física y mental, según la última encuesta especial sobre el virus que acaba de publicar el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El 37,1% de la población está de acuerdo en mantenerse confinado o con algún tipo de medidas restrictivas durante un mes o "lo que haga falta mas", mientras que un 18,5% apuesta por aguantar sin menoscabo de su estado de salud hasta cuatro semanas, lo que indica la capacidad de aguante que la población tiene todavía a la vista de la gravedad de la pandemia que sufrimos.

Esta consulta incluye una gran cantidad de preguntas sobre la situación de los ciudadanos después de dos meses de reclusión en casa o salidas por franjas horarias, que llegan incluso a plantear el tipo de compras que hacen y como han cambiado sus hábitos de consumo. Hay que tener en cuenta que este barómetro del CIS se ha hecho sobre una base de 3.800 entrevistas, realizadas del 4 al 13 de mayo, justo al semana en la que el Gobierno empezó a plantear la idea de hacer una prórroga del estado de alarma durante un mes más, después de haber obtenido el apoyo de Ciudadanos para la prórroga de la alarma en vigor.

En lo que respecta a la gestión de la pandemia por parte del Gobierno, la confianza de los ciudadanos en ello sigue estando al mismo nivel que hace un mes: apenas la mitad de los encuestados confían en Sánchez y su equipo, mientras que casi otra mitad creen que se podía haber hecho mejor. Aún así, son más los que no se fían de la gestión del Gobierno que los que la apoyan. En la pregunta clave sobre la ampliación del estado de alarma, que hoy se aprueva en consejo de ministros y debe debatirse en el Congreso, el CIS revela que un 40% de la población no tendría problemas con nuevas pórrogas, y hasta un 48% adicional las admitiría "pero con algunas medidas de desescalamiento", como salir a dar un paseo o hacer deporte. Solo un 7% se muestra resignado a acpetarlas y apenas un 3% las rechaza de plano.

En esta ocasión, el barómetro especial del CIS del mes de mayo ha evitado la polémica pregunta sobre la gestión de la información y los bulos que incluyó en su anterior consulta, con el rechazo de la mayor parte de la opinión pública, y tampoco ha añadido la pregunta sobre su el líder de la oposición lo haría mejor o peor que Sánchez. Eso sí, como novedad, además de los hábitos de consumo, se pregunta sobre la creación del mínimo vital para los ciudadanos más vulnerables, con un saldo a favor de que se instaure de más del 83% y solo un 13% en contra.

En general, el CIS refleja que los españoles admiten que llevan bien el confinamiento y muestra multitud de respuestas que sirven de apoyo a las decisiones que hasta ahora ha ido tomando el Gobierno de Sánchez para luchar contra la pandemia. En esa 'cocina' de los datos que siempre le le achaca al organismo que dirige José Félix Tezanos, hasta un 95% de los ciudadanos reconoce que las medidas que hasta ahora se han marcado han sido necesarias contra la crisis que ha generado el virus, con el refrendo de que hasta un 60% de los consultados cree todavía que hay que mantener "medidas estrictas de confinamiento más tiempo", frente a un 28,8 % que reclama más libertad de movimientos a la población.

La economía sufrirá... pero por ahora no

​Un mes después del anterior barómetro del coronavirus, ha aumentado la preocupación por las consecuencias económicas y laborales de esta crisis, que ahora consideran graves o muy graves hasta un 98,7% de la población española. A pesar de ello, cuando se analiza esa cuestión en términos personales y familiares, una mayoría del 52% se muestra preocupado sobre todo por los problemas sobre la salud, de forma que el empleo y la economía se queda con un apoyo del 23,3%, si bien hay un porcentaje similar a este que iguala ambas cuestiones en su valoración, algo que hace un mes no pasaba.

En esta ocasión no se ha preguntado sobre el pacto de reconstrucción directamente, como se hizo en abril, pero si se ha dejado caer la cuestión 'cocinada' de si "en circunstancias como las actuales, ¿cree Ud. que los partidos y líderes de la oposición tienen que colaborar y apoyar al Gobierno, dejando sus críticas o discrepancias para otros momentos, o que deben continuar criticando y oponiéndose al actual Gobierno en todo lo que consideren?". Evidentemente, la respuesta de la ciudadanía a tal pregunta no puede ser otra que una mayoría del 74% a favor de que haya menos críticas ahora, y un 19,7% que cree que se debe dejar criticar a quien sea y cuando sea.

Los datos que siguen siendo paradójicos con la gravedad de la situación económica que se teme a futuro siguen siendo los mismos que el mes pasado: un 47% de los consultados cree que la situación económica española, en general, es buena, frente a un 40% que no lo ve así. Esa división de opiniones no se vislumbra cuando se analiza la situación económica personal, donde se mantiene una proporción del 70% de la población que cree que la tienen buena, frente a tan solo un 19% que lo ve mal, datos que no se corroboran con los millones de personas afectados por ERTEs o las colas que acuden a recoger comida cada día a las organizaciones asistenciales.

