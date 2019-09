Más Madrid decide hoy si se presenta el 10N y espera que Errejón sea su candidato

Más Madrid celebrará hoy domingo una asamblea de cargos públicos y de militancia de base para debatir sobre el papel del partido en las elecciones generales del 10 de noviembre. El portavoz de Más Madrid en el Parlamento madrileño, Iñigo Errejón, no acudirá a esta asamblea para no condicionar el debate.

Pese a que un sector de la formación apuesta por Errejón como candidato para no perder la oportunidad que presentan los nuevos comicios y obtener presencia en el Congreso, el antiguo aliado de Pablo Iglesias parece no estar dispuesto a dar el paso en este momento para no quemarse, ya que su objetivo es hacerse a medio plazo y de forma efectiva con el espacio que ahora ocupa Unidas Podemos. Mientras, otro sector asegura que la candidata debería ser la ex alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, algo que parece casi imposible puesto que ella misma lo ha descartado desde el primer momento.

Tampoco parece claro en las circunscripciones en las que se presentaría la formación y si iría de la mano de las 'mareas' en algunas comunidades, lo que le podría reportar los escaños suficientes para formar grupo parlamentario. En el caso de que solo se presentase en Madrid, la formación impulsada por Errejón y Carmena podría obtener hasta dos escaños en la capital de España, que vendrían fundamentalmente de ex votantes de Podemos descontentos con la actitud de Pablo Iglesias.

Entre tod@s decidiremos los pasos a dar ante el nuevo escenario político que se abre con la convocatoria de #EleccionesGenerales2019.https://t.co/2XR574ettp — Marta Higueras (@MartaMHigueras) September 20, 2019

Errejón vuelve a primera línea

La repetición electoral del 10 de noviembre ha devuelto a Íñigo Errejón al centro del debate político, ante la posibilidad de que decida concurrir con Más Madrid, el partido que lanzó junto a la exalcaldesa de la capital Manuela Carmena, que ya ha descartado volver a la primera línea política. En las últimas semanas el ex número dos de Podemos ha lanzado en varias ocasiones mensajes pronunciándose a favor de que su antiguo partido facilitara la investidura de Sánchez y renunciara a formar parte de un Gobierno de coalición con los socialistas, opción defendida hasta las últimas consecuencias por el secretario general, Pablo Iglesias.

La portavoz orgánica de Más Madrid, Marta Higueras, la mano derecha de Carmena en el Ayuntamiento de Madrid, donde ocupó el puesto de primera teniente de alcalde, aseguró el sábado que "si Manuela ya ha dicho que no se va a presentar, será ahora Íñigo quien tendrá que valorar esa posibilidad". Además, garantizó que la exregidora apoyará a Errejón si este decide finalmente presentarse y que tendrá todo el apoyo.

El portavoz parlamentario de Más Madrid sería el cabeza de lista por Madrid a las elecciones generales si finalmente decide presentarse con un equipo "fuerte" y socios en otros territorios, con principal objetivo de lograr grupo parlamentario en el Congreso, según indicaron a Europa Press fuentes próximas al político madrileño.

En Más Madrid también discuten la falta de liderazgo del partido en la región que supondría la futurible marcha de su portavoz en la Asamblea, y más si se lleva a la portavoz mediática en el Ayuntamiento de Madrid. "Íñigo no está cómodo en Madrid, porque al final solo le llaman para hablar de la ponzoña de la política madrileña y de las imputaciones del Partido Popular, y no de propuestas de progreso. Si se hubiera conformado un gobierno progresista, no estaríamos ahora hablando de su candidatura a generales", indican dichas fuentes.