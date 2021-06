Es oficial. La mascarilla ya no es obligatoria en los espacios al aire libre. El Consejo de Ministros ha aprobado este jueves la medida que implica que no haga falta usar el protector de boca y nariz tras casi un año en el que su uso era imprescindible en todos los aspectos. Una decisión que cuenta con algunos matices, por lo que no hay libertad absoluta para prescindir de ella cuando se está en exteriores. Para empezar, habrá que utilizarla cuando se pasee por calles en las que no exista distancia suficiente entre las personas que transiten por las mismas. Pero no será necesaria cuando se pasee junto a convivientes. La dualidad se da en eventos como los conciertos. Si se asiste a uno en el que haya que estar de pie, habrá que utilizarla. En el caso de que haya asientos, se eximirá a los asistentes de tener que portarla.

El Gobierno aprueba no usar mascarilla en exteriores si hay distancia suficiente

Lo que se permite en los exteriores no tiene nada que ver con lo que ocurrirá en los recintos cerrados. En todos estos ámbitos se mantiene la obligatoriedad de usar la mascarilla. Así deberá ser al entrar a un comercio de cualquier tipo, a un supermercado, a centros de salud, hospitales, etc. Por lo que antes de acceder a los mismos habrá que ponérsela. Lo mismo pasará cuando se pretenda utilizar medios de transporte público, como los autobuses o el metro. En aviones y barcos la norma es similar, con la única excepción de que en los buques podrá prescindirse de ella cuando se esté en cubierta y si media la distancia suficiente entre los pasajeros.

Como ha explicado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la rueda de prensas posterior a la reunión extraordinaria del Gobierno, la recomendación es llevar siempre una mascarilla encima. El motivo para sacarla es que pueda haber ciertas aglomeraciones en algunas zonas o se dé la circunstancia de que un ciudadanos pretenda entrar a algún sitio o utilizar el transporte público. Lo que sí ha descartado la responsable sanitaria es que haya comunidades autónomas que vayan a endurecer esos criterios para flexibilizar su uso al aire libre. Las normas quedarán recogidas en un Real Decreto, por el que deberían regirse todos los territorios "de manera uniforme", ha señalado Darias.

Ese norma que aparecerá publicada en el BOE implicará la modificación de los usos de la mascarilla en el exterior que estaban recogidos en los artículos 6 y 15 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Por lo que existe la posibilidad de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan multar a aquellos que no cumplan con el nuevo marco. Es decir, que si no se lleva en lugares con aglomeraciones puede conllevar una sanción para el infractor. Por este motivo, la ministra de Sanidad ha insistido en que lo recomendable es llevarla encima ante cualquier situación sobrevenida que requiera su utilización.

Esta decisión firme, que fue aprobada tanto por la Comisión de Salud Pública como por el Consejo Interterritorial de Salud, llega en un momento en el que la incidencia de casos está estancada desde hace varios días. A la vez, con el paso de los días se registran menos contagios y se contabilizan menos fallecidos. A esto hay que sumar la evolución de la variante Delta, que según Darias "por ahora" no está golpeando a España con fuerza. Por eso, no ha querido vincular un posible aumento de contagios vinculados por esta nueva forma del virus a que se pueda dar marcha atrás con las medidas que flexibilizan el uso de las mascarillas.