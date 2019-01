Mateo: "El sillón de RTVE no me importa en absoluto, me iré en cuanto decidan"

Es la administradora única de Radio Televisión Española (RTVE) desde el pasado mes de julio y, asegura, no tiene intención de seguir en ese puesto, pese a que el bloqueo al concurso a la presidencia de la Corporación la coloca como persona al mando, al menos, para los próximos meses."Yo no tengo ningún incoveniente en que haya un concurso. El sillón no me importa en absoluto y me iré a mi casa en cuanto ustedes decidan", ha asegurado este jueves durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso.

Sobre el papel, Mateo estaría más cerca de dejar de ser administradora única. Sin embargo, los recursos presentados a la elección de los candidatos a la futura presidencia, cerca de una treintena, van a prorrogar el proceso. A finales de 2018, un Comité de Expertos seleccionó los 20 candidatos de los que debe salir el futuro consejo de administración, que debe estar integrado por 10 personas y contar con el respaldo de una mayoría tanto del Congreso y del Senado.

No ve mayor politización

Mateo se ha defendido de las críticas sobre una mayor politización de los informativos. "Cada vez que pongo un telediario veo a señores del PP, de Cs, de Vox y de Podemos", ha asegurado a las preguntas del Grupo Popular. "Yo no tengo ninguna comunicación con el Gobierno como tampoco la tengo con ustedes".

Mira también Rosa María Mateo pedirá al Gobierno que TVE vuelva a financiarse con publicidad

La administradora única de la Corporación reconoce que las "audiencias no son muy grandes", en referencia a los Servicios Informativos de RTVE, pero se defiende argumentando que "la gente por la calle me dice que cómo le gustan ahora los telediarios".

Más emisiones en catalán

En cuanto a las emisiones de TVE Catalunya, Mateo asume que aspira a "más horas en catalán" con el objetivo de "hacer competencia a TV3, en la medida de nuestras posibilidades".

La responsable de RTVE ha explicado en su comparecencia que actualmente se emiten 20 horas y media en catalán en TVE, una cifra que intentarán cuadriplicar, hasta las 80, en dos años. Para este 2019 tiene presupuestados 17 millones de euros y sólo podrán llevarse a cabo si se aprueban los presupuestos.

La intención del equipo de Mateo es incluir en la programación en TVE de Cataluña informativos, programas de debate, magazines, películas o espacios de ficción, entro otros, en catalán y de "contenido generalista". Se trata, según ha apuntado, de incluir en la programación de TVE la "lengua materna" de Cataluña y emitirlo "en armonía con el uso del a en castellano, como se hace en la sociedad".