El matrimonio de conveniencia con Vox empaña el futuro incierto del PP y Feijóo. 

Vivimos tiempos en los que el sentido común de los políticos no abunda. Sin embargo, los ciudadanos de Castilla y León han hablado en las urnas y han expresado su voluntad de que el nuevo Gobierno regional, formado por PP y Vox, tenga la capacidad suficiente para afrontar una legislatura sólida que garantice las reformas necesarias. Ahora sólo faltaba que esos políticos supieran verlo y entenderlo. Al final, lo han conseguido. Pero todo el mundo sabe que el acuerdo político alcanzado en la meseta norte es un asunto que afecta de manera especial a todo el territorio español, desde el punto de vista de elecciones autonómicas y de los comicios generales previstos para 2023. En esta ocasión, todo es especial y singular porque es la primera vez que Vox decide romper su 'virginidad' política y entrar a formar parte de un Gobierno de coalición, con las consecuencias que conlleva a la hora de mojarse con los problemas, y no sólo hablar desde la “barrera”.

A priori, se especuló con la posibilidad de que el partido verde, el color de Vox, decidiera seguir apoyando al PP desde la sombra, sin atreverse a entrar de manera directa en un Ejecutivo, dadas las malas experiencias obtenidas por los otros partidos advenedizos, como son Ciudadanos y Unidas Podemos que, tras participar como apoyos de Gobiernos, han entrado desde hace tiempo en franca decadencia electoral, como se ha visto en estas elecciones y en otras recientes. Pero no. Vox ha decidido coger el toro por los cuernos y formar parte junto al Partido Popular de la gobernanza en Castilla y León.

Quizá sintiéndose obligados a ello, ya que en las anteriores elecciones fue Ciudadanos quien consiguió 12 procuradores (ahora sólo tiene uno) y entró en coalición con el PP ocupando la presidencia de las Cortes, la vicepresidencia del Gobierno, y tres consejerías más, lo mismo que ha exigido Vox a cambio de ofrecer sus trece parlamentarios, encabezados por el futuro vicepresidente Juan García-Gallardo. Pero el partido de Abascal se la juega también con su primera aventura formal con el PP, ya que según sea su comportamiento puede decepcionar a sus votantes si no mantiene un acuerdo coherente, de contenidos y formas, con Mañueco a lo largo de esta legislatura.

Si entramos en el fondo de la cuestión, vemos que la pinza de la izquierda lo que pretende es, más que desarticular y frenar a Vox, erosionar a su rival, el PP, a través de su nuevo candidato aunque todavía esté por designar, Alberto Núñez Feijóo. Un líder que ha empezado a “torear” pero sin desenfundar mucho, principalmente con el tema de Vox que levanta ampollas. La disyuntiva está en saber a quién hay que adjudicarle la responsabilidad de este pacto con Abascal. La culpa primera es de Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, que ha aceptado firmar el acuerdo con Vox. Hasta el extremo, según fuentes cercanas, que el domingo pasado Mañueco se vino a Madrid para comer con Abascal y desatascar la crisis. Lo lograron cuando el líder de Vox le dejó claro al del PP que su partido no iba a ser menos que Ciudadanos, y que ellos no exigían tener más que los naranjas, pero tampoco iban a hacer el papel de primos. Mañueco tuvo que tragar y darles lo que pedían.

Pero el error original hay que buscarlo también en Pablo Casado, cuando él y Teodoro García Egea decidieron forzar elecciones para “cargarse” a Ciudadanos y conseguir que el PP subiera como la espuma, cosa que no sucedió, ya que sólo lograron dos escaños más, los otros once perdidos se los llevó Vox. El fiasco venía también unido al supuesto resultado que esperaban y con él pretendían frenar la ambición de Diaz Ayuso. Como saben todos, el tiro salió por la culata, y Casado y Egea ya son historia del partido. Dicho esto, a Núñez Feijóo todavía no se le puede imputar la decisión de un paso crucial como este, su contador político empieza el tres de abril. Aunque es cierto, que si él no hubiera dado el 'ok', probablemente este pacto no se hubiera producido por muy pesado que estuviera Meñueco.

Lo que hemos visto ahora es el punto de partida -o reencuentro en la distancia- entre las dos derechas divididas que necesitan reconciliarse si quieren tener algún futuro político. Vox acabará convirtiéndose en la sombra alargada del PP, por mucho que Feijóo quiera desentenderse de esa opción. A la hora de la verdad los números son los que cantan y el partido de Abascal representa muchas cosas que el PP ha ido abandonando o relajando.

La izquierda ya ha puesto en marcha su campaña de erosión de este pacto que levanta gran expectación por conocer el papel que hará Vox en las instituciones. ¿Seguirá siendo un partido libre de compromisos, que apuesta por teorías extremas, o se someterá a una disciplina de Gobierno y de contenidos colegiados? Lo veremos en breve. Comprobaremos si siguen el estilo Unidas Podemos, de cuestionar al presidente en casi todo, o se someterán a un ejercicio del poder más productivo para los ciudadanos y menos problemático de cara a la prensa y la opinión pública.

Este 'matrimonio de conveniencia' será reflejo, aunque el PP eche pestes de su obligada necesidad, de futuras aventuras políticas. Si en Castilla y León funciona la política y hay un Gobierno sin estridencias, los votantes de las dos derechas podrán ver reflejadas sus opciones en un estilo de gobernar sin barullos ideológicos ni juegos radicales. Vox nace de las entrañas del Partido Popular, un partido distinto pero no ajeno, que surge con la crisis del bipartidismo y la escasa defensa de los valores de la derecha que Mariano Rajoy no supo cuidar. Las derechas van a reencontrarse y a convivir ¿sin puñaladas?, es una asignatura pendiente que veremos cómo funciona en Castilla y León, y que desde Génova 13 van a controlar mucho para fomentar a su clientela.

Los votantes del PP y de Vox son distintos pero a la vez se complementan, sobre todo en su lucha ideológica contra algunos postulados que la izquierda quiere imponer como su criterio universal, sin aceptar posibles diferencias o discrepancias. Veremos si Vox y PP son capaces de sumar para gobernar o de pelearse a muerte para morir. Apoyos en su contra no les faltan, incluidos los del Partido Popular Europeo que no ve con buenos ojos los “pactos con la extrema derecha”, según dijo Donald Tusk, presidente del PPE. En cambio, no sorprende tanto el zafarrancho propiciado por la izquierda contra Vox, principalmente por Pedro Sánchez, ya que su éxito electoral está en juego, y Feijóo no es el blando de Pablo Casado y ofrecerá una mayor resistencia. Si la sociedad PP-Vox consigue funcionar, la derecha puede obtener buenos resultados en futuras elecciones.

Por último, dejar claro que por mucho que el presidente del Gobierno finja lo contrario, el PSOE no tenía intención de abstenerse y de propiciar un Gobierno en minoría del PP en Castilla y León, sólo querían nuevas elecciones, algo inaceptable para la mayoría del electorado. Sorprende también que el propio Sánchez se erija en salvador político de la derecha, indicándole con quién debe pactar; cuando además él tiene todo un amplio “museo de los horrores” repleto de partidos neomarxistas que cuestionan y quieren reventar partes sustanciales de la Constitución española de 1978. Él mismo se apoya y gobierna con ellos sin ningún escrúpulo: allí están los antisistema de Podemos, la extrema izquierda comunista, los separatistas, y los herederos políticos de ETA. Un plantel difícil de superar incluso para Pedro Sánchez.