Máxim Huerta: "Llegué a pensar que me daba igual si tenía un accidente el coche"

Máxim Huerta, exministro de Cultura durante el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque solo durante 6 días, ha vuelto este miércoles al plató del programa de Ana Rosa tras su breve experiencia política. Lo ha hecho para presentar su última novela, 'Intimidad improvisada', cuya editorial es Planeta, precisamente la misma con la que el presidente del Gobierno y exjefe de Huerta ha publicado su libro 'Manual de Resistencia'.

Durante la entrevista, Máxim Huerta ha revelado que, aunque ahora está "ilusionado" ha pasado momentos "muy duros" y "llegué a pensar que me daba igual si tenía un accidente el coche". Además, ha señalado que "si lo mío hubiera salido después me hubieran mantenido".

A pesar de los momentos malos que le ha acarreado, no se arrepiente de "haberle dicho 'sí' a Pedro Sánchez". Del presidente del Gobierno ha señalado que lo llamó un mes después de su dimisión, fue "una conversación breve y ya no he vuelto a hablar más". Además, ha señalado que antes de formar parte del Ejecutivo de Sánchez "no tenía relación con él".

Tras su salida, se impuso, ha indicado, "un tiempo de silencio, de no hablar con nadie, de no leer tanto texto tendencioso, con ira, homofobia...". En ese sentido, ha señalado que el apoyo de sus amigos ha sido esencial.

"Papeleta socialista para las generales"

Huerta también ha recordado los momentos previos a su designación como ministro de Cultura y Deporte. Cuando Sánchez le llamó pensó que era "para preguntarme alguna cosa" y que le dijo que "no colgaba sin una respuesta". Ha indicado que aceptó el cargo "muy ilusionado" porque "el momento de la moción era emocionante".

A pesar de su mala experiencia, parece que sigue confiando en el Gobierno del que formó parte y ha revelado que lo votará en los próximas elecciones generales. Preguntado por la situación política actual, ha señalado que va a votar a Manuela Carmena, para el ayuntamiento de Madrid, a Íñigo Errejón, en la Comunidad de Madrid, y "papeleta socialista para las generales".

Esta entrevista, sin embargo, no ha sido la primera que ha concedido tras su dimisión como ministro de Cultura. En marzo ya habló en exclusiva con LaInformación, donde prefirió distanciarse de la política y reveló que había pasado unos meses "regulares anímicamente".