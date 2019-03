Màxim Huerta rompe su silencio: tuvo tres ofertas fallidas en TV y nueva novela

Màxim Huerta vive alejado de la política desde hace nueve meses, pero su vida profesional sigue siendo intensa. El que fuera primer ministro de Cultura del Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido varios proyectos profesionales en cartera, todos ellos relacionados con el que fue su medio natural: la televisión. En concreto, en este tiempo ha recibido propuestas para trabajar en tres programas de televisión, aunque ninguna de ellas ha cuajado. El valenciano atiende a La Información en exclusiva y reconoce que ha pasado unos meses "regulares anímicamente" después de ser acusado de defraudar a Hacienda.

Huerta se desayunó durante semanas los mismos titulares en los que la práctica totalidad de los medios de comunicación le acusaban de haber ocultado al Fisco el pago de impuestos. Reconoce que fue un verano complicado. Él se defiende: "No fue un fraude, sino una sanción administrativa". Dimitió y punto final. "Cuando nos marchamos inmediatamente nos critican y si nos agarramos al cargo también", lamenta ya camino del año desde que sucedió toda la polémica. "De política no quiero hablar", concluye tajante sin querer desvelar si sigue en contacto con su antiguo jefe, Pedro Sánchez (fuentes de su entorno apuntan que sí, que siguen en hablando porque son amigos personales).

En el terreno profesional, Màxim ha tenido tres proyectos en firme para regresar a la pequeña pantalla. Según explica él mismo, la última vino de La Cometa, una productora del Grupo Eurostars. Le plantearon conducir un magazine con entrevistas para el canal internacional de Televisión Española (TVE). Parecía un proyecto sólido y que iba a cristalizar. De hecho, el exministro llegó a solicitar la correspondiente autorización a la Oficina de Conflicto de Intereses del Ministerio de Política Territorial y Función Pública para embarcarse en ello. Y es que en los dos años siguientes a presentar su dimisión Huerta tiene que solicitar de forma obligatoria el permiso al Gobierno para firmar cualquier contrato. El proyecto, sin embargo, no salió adelante aunque Huerta tenía el 'ok' del Ejecutivo socialista desde el pasado día 7 de marzo.

Otra propuesta que tuvo sobre la mesa (y para la que también solicitó permiso) fue un formato con La Fábrica de la Tele (la productora de 'Sálvame') para Telemadrid. En concreto, negociaron presentar el programa 'Huellas de elefante', un espacio de grandes biografías y que está producido por Óscar Cornejo. La incorporación de Huerta no cristalizó y finalmente el presentador ha sido Goyo González.

Màxim Huerta también recibió una tercera propuesta de Mandarina Producciones para hacerse cargo de un programa en las tardes de Cuatro (Mediaset). Lo habló con el productor Santiago Botello, pero tampoco hubo avances y finalmente fue Carme Chaparro la elegida para este formato bautizado como 'Cuatro al día'. Fuentes de Mediaset aseguran, por su parte, que la única opción para este formato fue Chaparro.

Pero Màxim no quiere presentar un programa de actualidad, según reconoce él mismo. El día a día televisivo, repleto de sucesos, no es algo que le emocione para regresar a su profesión. Por eso prefiere algo más reposado, admite. Y también por eso no quiere tener prisa para retornar al mundo televisivo. Solo aceptará un proyecto "que le emocione".

Su próxima novela, en marcha

Mientras cristaliza un nuevo proyecto televisivo, Huerta se está dedicando a escribir. Su próximo gran proyecto será su octava novela con la editorial Planeta, la misma, por cierto, que ha publicado el libro de Pedro Sánchez, 'Manual de resistencia'. Ya está en ello. Acaba de presentar, además, 'París sera toujours París' (Lunwerg), una obra junto a María Herreros sobre la capital francesa y en la que las ilustraciones son las grandes protagonistas.

El 9 de abril saldrá a la venta, además, un recopilatorio de sus textos, 'Intimidad improvisada', y en él Huerta hará dos aportaciones exclusivas: en el capitulo inicial y en el epílogo. En ellos contará en primera persona cómo ha vivido estos últimos meses y cuáles han sido sus impresiones más íntimas tras un fugaz paso por la política. "2018 ha sido un año complicado e inolvidable y entre las cosas buenas que me ha aportado el temporal vivido ha sido descubrir el cariño constante, firme y desinteresado de las lectoras y lectores", explica el exministro.