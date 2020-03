Las medidas de Vox contra el Covid-19: suspender IVA e IRPF, pruebas masivas...

Santiago Abascal, líder de Vox, ha reclamado la dimisión inmediata del "señor Sánchez y el señor Iglesias" en su rueda de prensa telemática en la que ha presentado las diez medidas urgentes que considera su partido para salvaguardar la salud y la economía de los españoles. Su comparecencia ha tenido lugar después de conocerse que en España, en las últimas 24 horas se han registrado 94.417 casos y 8.198 muertes. En total en España hay 94.417 positivos y 8.189 personas fallecidas. Así son sus diez puntos.

1. Plan de Emergencia Nacional Sanitaria que incluya pruebas masivas del COVID-19 a toda la población, distribución de equipos de protección individual (EPI´s) a todo el personal sanitario, de FCS, FFAA y a todos los trabajadores de servicios esenciales.

2. Implicar a las FFAA en la logística, recursos humanos y comunicación de la red sanitaria y de residencias de ancianos, así como en todas las actividades esenciales del Estado y de la industria que lo requieran.

3. Implementar un Plan de Emergencia de Producción Nacional para la fabricación urgente de material sanitario y farmacéutico o de cualquier otro sector imprescindible en esta crisis, ofreciendo, a todas las empresas implicadas la asistencia del Estado y el apoyo presupuestario.

4. Aprobar un Plan de Emergencia Económica Nacional ante la parálisis económica provocada por los efectos del COVID-19 que incluya:

-Suspensión de las obligaciones tributarias de las empresas (IVA e IRPF y pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades).

-Supresión de todos los impuestos que gravan el consumo de suministros de los hogares (agua, luz y gas) y del impuesto de sucesiones.

-Suspender el pago de la parte del capital en la cuota de amortización de los préstamos hipotecarios y permitir el rescate de fondos de pensiones y planes de ahorro, sin penalizaciones fiscales.

-Suspender el devengo de cuotas de la seguridad social, tanto de los trabajadores por cuenta ajena como de los autónomos con carácter retroactivo y durante todo el plazo que dure el confinamiento de los españoles.

5. Ante la parálisis de la UE, exigir que Bruselas utilice el billón de euros destinado “emergencia climática” a esta emergencia sanitaria y económica. Alcanzar acuerdos bilaterales urgentes con otros países para garantizar el abastecimiento de material y productos imprescindibles.

6. Reforzar el control de las fronteras ante una posible presión en ellas cuando la pandemia se extienda en otros países. Evaluar las misiones internacionales de nuestras FFAA y repatriar a todos los efectivos posibles. Suprimir el pago de la ayuda exterior y de las misiones de cooperación internacional.

7. Centralizar y trasladar de modo transparente toda la información de la epidemia a una Base de datos Central para asegurar el efectivo ejercicio de sus funciones por el Centro Nacional de Epidemiologia..

8. Reducción drástica del gasto político: eliminación de subvenciones a los partidos políticos, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales y organizaciones no gubernamentales. Paralización inmediata de la ejecución de toda partida presupuestaria en España que no vaya dirigida a funciones básicas del Estado. Suprimir todas las partidas no esenciales. Incorporación de los liberados sindicales a sus puestos productivos en los sectores críticos como sanidad y fuerzas del orden.

9. Destitución de toda autoridad autonómica que ataque el principio de solidaridad nacional dificultando la respuesta a la pandemia y en general de toda autoridad que haya mostrado su negligencia, pasividad o incapacidad en esta crisis.

10. Asunción del pago por parte del Estado y durante tres meses, del importe de las nóminas de todos los trabajadores a los que el Estado ha prohibido trabajar; en el caso de los autónomos, pago de un cantidad equivalente al nivel medio de su facturación en los tres meses anteriores. Prima de compensación del 20% del sueldo a los trabajadores de servicios esenciales que asumen riesgos adicionales.