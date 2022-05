Medina advirtió al banco que recibiría varias comisiones por las mascarillas

Luis Medina esperaba cobrar más de un millón de dólares por el 'pelotazo' de las mascarillas en el Ayuntamiento de Madrid. Así se deduce de la declaración como testigo de la directora de la sucursal bancaria en la que recibió la comisión por intermediar en los tres contratos que el consistorio madrileño firmó en marzo de 2020 para conseguir material sanitario con el que hacer frente a la primera ola de la pandemia. Según han informado fuentes jurídicas presentes en la declaración, la testigo ha indicado este lunes ante el juez de Madrid Adolfo Carretero que el empresario imputado le advirtió que, además de la mencionada cantidad recibida, esperaba cobrar otra parte relacionado con el mismo contrato.

Esta declaración de la directora de la oficina bancaria contrasta en parte con lo expresado por el propio Medina ante el titular del Juzgado de Instrucción número 47, que aseguró que no se sintió estafado por su socio en este negocio, Alberto Luceño (también imputado), al recibir solo una comisión de un millón de dólares por el primer contrato relacionado con la compraventa de mascarillas y no por las siguientes operaciones para la adquisición de guantes y test rápidos. Sin embargo, en una declaración anterior en la Fiscalía Anticorrupción manifestó que pensaba que iba a cobrar un tercio de lo cobrado en cada contrato y que entendía a raíz de la investigación que se inició en noviembre de 2020 por qué su compañero de negocios no le cogía el teléfono desde hacía un tiempo.

Por otro lado, la directora de la sucursal bancaria también ha desmontado otra parte de la versión de Medina al asegurar que fue ella la que le requirió documentación para justificar el cobro de un millón de dólares por una operación comercial. El empresario conocido por ser el hijo del fallecido duque de Feria aseguró ante el magistrado instructor que fue él quien presentó todos los documentos de manera voluntaria, según han recalcado las fuentes jurídicas consultadas. Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción sospecha que dichos documentos han sido falsificados, por lo que el juez Adolfo Carretero ha solicitado recientemente a la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés) que certifique si el modelo de contrato que Medina y Luceño aportaron al banco son válidos. Todo ello después de que el organismo internacional advirtiera en un comunicado de lo contrario.