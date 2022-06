El melón de Rufián que se vende por 16 euros en la frutería que compra el Rey

Gabriel Rufián, diputado de Esquerra Republicana, recriminaba al presidente Pedro Sánchez, durante la última sesión de control del Congreso, que el precio de la fruta podría acabar con el Gobierno. La inflación ya no afecta solo a los combustibles y la electricidad, los españoles han visto reducida su capacidad de compra y cada vez es más difícil llenar el carro, en especial la fruta y verdura, con una subida de precios generalizada desde la invasión rusa a Ucrania. "¿Sabe qué puede costar un melón en este país hoy? 13 euros. ¿Cómo cree que la gente puede llegar a comprar fruta en el verano?" reprochaba el diputado republicano catalán al presidente del Gobierno. Advertía que cualquier iniciativa que haya planteado el Ejecutivo es parche que no está ayudando a los españoles.

El melón al que Rufián quiso dar protagonismo no es cualquier melón y, tampoco, se encuentra en cualquier tienda, aunque en la mayoría ya cuesta el doble que el año pasado. El melón al que se refiere el 'sarcástico' político republicano se vende en una frutería cercana al Paseo de la Castellana de Madrid, en la zona noble de la capital, y el lugar en que la Casa Real lo consigue: Frutas Vázquez. Los melones que habitualmente come el Rey y su familia cuestan en esta tienda de la calle Ayala 3,49 euros el kilo, por una pieza de esta fruta que pesa tres kilos y medio, el Rey y Gabriel Rufián, tendrían que pagar 16,9 euros.

"Esto realmente puede acabar con ustedes, con nosotros y con cualquier Gobierno", se quejaba Rufián, que apuntaba a un melón que cuesta dos euros más por kilo que el precio medio al que se vende en el mayor mercado de distribución de alimentos frescos de España, Mercamadrid, teniendo en cuenta que pocos ciudadanos de a pie se acercan a Frutas Vázquez. Con el precio al que supuestamente adquiere esta fruta de verano el político, y la Casa Real, se puede entender la alarma que se planteaba desde el Congreso de los Diputados, en este caso muy alejada de la realidad cotidiana del resto de los españoles, que pese a todo siguen pagando cara la cesta de la compra.

El asunto recuerda al café de 80 céntimos que se tomaba el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2007 -posiblemente en la cafetería del Congreso-, por el que el líder de la oposición de entonces, Mariano Rajoy, aseguró que pagaba a 1,80 euros en cualquier cafetería -también algo más caro que el precio medio de entonces-. Tanto la apreciación de Rufián, como la de Zapatero muestran que los políticos pisan poco la calle y que van menos al supermercado.

Ayer, según la estadística de Mercamadrid, el precio del melón piel de sapo -de máxima calidad y el más vendido- tenía un precio medio de 1,30 euros y, en el peor de los casos, costaba un máximo de 2,40 euros el kilo. La mitad de los melones de piel de sapo que se comercian en el gran mercado de abastos proceden de Almería, pero sobre todo de Brasil. Si Rufián acudiese directamente a esta lonja, se hubiera ahorrado 12 euros y pagaría por un melón de 3,5 kilos un total 4,55 euros de media. Si se hubiese acercado a una mediana superficie, el precio a pagar rondaría cinco euros, un precio muy parecido a las fruterías de barrio.

Aunque los melones que compran el resto de españoles no cuestan 13 euros, la fruta de temporada por excelencia sí ha subido 55 céntimos con respecto al año pasado. En 2021, el precio del kilo del melón era de 0,75 céntimos en Mercamadrid y, ayer, alcanzaba 1,30 euros de media. Sin embargo, en Frutas Vázquez, con melones de 3,5 kilos a 16 euros, no creen que la inflación haya afectado a sus precios, "la calidad se paga igual hace un año que ahora". En esta frutería un cliente puede coger una manzana y comerla al instante por un 1,40 céntimos. Naturalmente, son clientes que no se preocupan por el ticket -que ni siquiera miran-, ni los precios, el objetivo es comprar la fruta de mayor calidad.

La cesta de la compra en España solía ser más barata que en otros países europeos gracias a la gran producción nacional que se favorecía frente a la venta de productos de importación, pero ahora, dos de cada tres sandías que llegan a Mercamadrid son recogidas en Marruecos, una victoria total sobre los agricultores españoles. El país africano acordó con la Unión Europea hace unos años no aplicar aranceles a esta fruta y esto ha determinado un descenso extraordinario en el precio con el que los productores nacionales no pueden competir. Además, con la calima y las lluvias de este año, la producción de sandía y melón ha sido en nuestro país un 50% menor. Los agricultores han sufrido un fuerte incremento de costes para hacer frente a esta mala temporada, en la que producir un kilo de sandía puede costar hasta 18 céntimos.