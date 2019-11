La carta viral de un MENA acusa a Vox de crear una alarma social a cambio de votos

Sidi Talebbuia es un saharawi que llegó a España con menos diez años sin sus padres. En 20 años se convirtió en director de la firma Tax and Legem y es el autor de una carta viral contra Vox en la que cuenta su "sorpresa" ante la "falta empatía" del partido y la "alarma social que algunos pretenden generar a cambio de un puñado de votos". El abogado mostró su rechazo ante el posicionamiento "agresivo" del colectivo hacia los MENAS y aseguró que "nunca ha visto este tipo de crispación social", durante una entrevista telefónica con La Información.

CARTA A @vox_es



Hace más de 20 años llegué a España sólo. Mis padres que fueron abandonados por España en 1975 no podían acompañarme y preferían que aprovechara la oportunidad de poder estudiar y tener un futuro mejor.



Dado que no tenía más de 10 años yo era un #MENA — Sidi Talebbuia سيدي محمد الطالب بويا (@Talebbuia) November 6, 2019

"Los MENAS son todos los menores extranjeros no acompañados. No solo los que llegan en pateras y son acogidos por la administración pública. Hay muchos más y yo fui uno de ellos. Mis padres no me pudieron acompañar al país y una familia me acogió como si fuera uno de ellos". Preguntado por el cambio de percepción hacia los niños extranjeros, Talebbuia cargó contra el lenguaje y tono que distintos políticos han utilizado para "etiquetar como potenciales delincuentes" a los menores: "He detectado que si en vez de llamarlos niños nos referimos a ellos como MENAS los metemos en un cajón, en un saco más abstracto, que hace más fácil deshumanizarlos y echarles la culpa".

El abogado tildó de "lamentable" que un partido político pretenda "hacernos ver una realidad que no existe para ganar votos. Son niños". Talebbuia nació en un campo de refugiados saharawis después de que España dejara la región. Llegó al país a través del programa Vacaciones de Paz y se considera un "afortunado" por haberse quedado en la península y poder compartir con gente "maravillosa que me trató como un hijo".

El letrado trabaja a nivel internacional por la defensa de los derechos humanos y representa, especialmente, a aquellos activistas que son perseguidos por sus ideales políticos en distintos países.