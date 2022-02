La Mesa del Congreso tumba la queja del PP: Casero votó 'sí' a la reforma laboral. 

La presidenta del Congreso, Mertixell batet, ha dado por zanjada este martes la polémica por la votación de la reforma laboral, que salió adelante gracias al error de un diputado del PP, y ha defendido la independencia de los letrados de la Cámara, cuyo informe ha sido determinante para tumbar las quejas del Grupo Popular. La Mesa del Congreso, por mayoría, ha tumbado los escritos de protesta del PP por esa votación tan ajustada, concluyendo que "no hubo un error técnico", sino una equivocación del diputado del PP Alberto Casero.

"Las decisiones adoptadas fueron correctas, el procedimiento de comprobación de voto fue el adecuado y, al no haber un error técnico, no había necesidad de reunir a la Mesa -ha sentenciado Batet-. Y como saben los errores en el voto no dan lugar a repetición o corrección alguna". Pero la presidenta también ha querido salir al paso de las críticas del PP al informe de los letrados y ha subrayado la independencia de los servicios jurídicos, recordando que estos altos funcionarios estaban en los mismos puestos cuando ella llegó a la Presidencia.

A su juicio, criticar a los servicios jurídicos de la institución es "un modo de desprestigiar a la propia institución", y ella siempre va a estar defendiendo su independencia: "Atacarlos a ellos es atacar la legitimidad del Congreso", ha afirmado ante los medios, según recoge Europa Press.

Los letrados del Congreso concluyeron que el voto del diputado del PP Alberto Casero en favor de la reforma laboral fue válido y no cabía su revocación aunque él se equivocara, y descartan que haya habido un fallo del sistema informático. El informe remitido a la Mesa y al que tuvo acceso Europa Press, señala que el voto telemático se regula por una resolución de Presidencia de 2012, la que determinaba que debía haber llamada al diputado, pero recuerda que la aplicación del sistema se cambió a raíz del confinamiento por la pandemia y la generalización del voto desde casa.

De acuerdo con este informe, al que ha tenido acceso Efe este viernes, no consta en la dirección técnica "ninguna incidencia" sobre la votación durante este día, en la que se habilitó el voto telemático desde las 17:20 hasta las 18:00 horas. Señala el informe que Casero inicia la sesión en la aplicación para realizar las votaciones a las 17,39 horas, cuando se le muestran los 28 puntos de la votación del orden del día, de los cuales 20 están disponibles para votar hasta las 18,00 horas y los 8 restantes ya han sido votados previamente.

A las 17:46 horas, el diputado del PP guarda una votación emitida para esos 20 puntos y se observa "sin ningún género de dudas" que en la votación para convalidar el decreto de la reforma laboral la opción marcada en la pantalla es un sí. Después de emitir su voto, en la pantalla aparece un resumen con la votación emitida, un botón para confirmarla y otro para cancelarla, volver a las sesiones y reiniciar el proceso.

El informe detalla que a las 17:46 horas se emite el justificante de voto de Casero. Para la sesión plenaria del pasado jueves un total de 14 diputados tenían habilitado el voto telemático, y ninguno de ellos, excepto Casero, ha comunicado incidencia alguna durante la votación de la reforma laboral, apunta el informe, ni en el resto de las que se realizaron ese día. Tampoco se han conocido problemas con el resto de las cuestiones que el diputado del PP votó durante esa tarde, concluyen los técnicos.