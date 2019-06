Esta es la gran propiedad española que Alejandro Sanz no enseñará a Bertín

Por primera vez, 'Mi casa es la tuya' llega a Estados Unidos. Bertín Osborne cumplirá con la promesa que hizo la temporada pasada y entrevistará a Alejandro Sanz en Miami para rememorar los momentos más importantes de su vida personal y profesional. La mansión de Miami del cantante español ya está circulando por los medios de comunicación. Sin embargo, no hay rastro en este programa de la gran propiedad que tiene el de Moratalaz en Jarandilla de la Vera (2.862 habitantes), Cáceres, donde se esconde -con su familia y en su espectacular estudio de grabación- cuando todo el mundo piensa que está en Miami.

La elección de este pueblo a las faldas de la Sierra de Gredos no es casual. Y no es porque allí se ubique un Parador Nacional, antiguo castillo palacio de los Condes de Oropesa, donde el rey Carlos I vivió antes de que fuese construida su residencia en el Monasterio de Yuste. Ni por el microclima de la zona de La Vera. Ni por sus cerezos en flor. Ni por la 'fiesta de los escobazos', a la que el cantante español acude siempre que puede cada 7 de diciembre, un evento medieval en el que los aldeanos la emprenden a escobazo limpio (la escoba va prendida con fuego) y luego se hacen fogatas por todo el pueblo.

Mira también La increíble mansión en Miami donde vive Alejandro Sanz que visitará Bertín

Ibex, presentadores, exministros...

La razón es que Alejandro tiene muchos amigos cerca. Otras celebridades viven en este término municipal y saben que la consigna de los habitantes es la máxima discreción. Hacer vida de pueblo con tu familia y que el local te ignore como famoso y te vea como 'uno de fuera que se ha venido a vivir al pueblo', se paga a oro. Muy cerca de la casa de Alejandro, está la mansión de Ana Rosa Quintana y su marido el polémico empresario Juan Muñoz, esta propiedad, de 40 hectáreas, también tiene tierras en la vecina Cuacos de Yuste y restos arqueológicos. Marta Sánchez también se enamoró de la zona.

La familia Polanco tiene una finca que linda con la del empresario Pepe Barroso, donde cazaba el rey Don Juan Carlos y se organizan eventos de montería. Hace tres años, Florentino Pérez adquirió también una propiedad dirección Plasencia, pero para fines agrarios. En el término Villanueva de la Vera está la propiedad del exministro Pedro Morenés, que es vecino del exalcalde y exministro Alberto Ruiz-Gallardón. También tiene una finca en el término de Jarandilla la familia Botín.

El perfecto neorrural

Sanz hace casi 15 años se compró su finca llamada 'El Sueño de los Parrales', por el arroyo que circula cerca y riega sus campos. Tiene 32 hectáreas en las que se dedica a la agricultura y algo de ganadería. Allí, cultiva su propio huerto, cuida de sus gallinas, gallos, capones y monta a sus caballos. No en vano en el hotel Ruta Imperial hay en la carta un plato que se llama 'huevos de Alejandro', ya que el cantante, como Ana Rosa Quintana, también se ha hecho un experto en la cría de gallina.

En esta finca es feliz con su mujer y exrepresentante Raquel Perera y sus dos hijos Dylan y Alma. Recordar aquí que Manuela -nacida de su relación con Jaydy Michel- vive en Italia y que Alexander -fruto de la relación con la diseñadora Valeria Rivera- vive en Miami, en la misma ciudad donde está la mansión que hoy enseña el cantante a Bertín Osborne.

Bodas, bautizos y Masterchef

La finca la creó uniendo varios secaderos de tabaco. Tiene 12 hectáreas de bosque de roble, más de 300 higueras, 600 olivos y 800 castaños. Durante años, solo entre sus más íntimos, Alejandro repartía conservas fabricadas en la propia finca, tomates, pisto, guindillas, pimientos, incluso su propio aceite... E incluso, pensó en comercializarlas.

La casa tiene siete habitaciones en suite y dos zonas de invitados. Y es que en Jarandilla, no en Miami, Alejandro guarda los recuerdos más entrañables de su vida. En este lugar, celebró su boda con Raquel , el 26 de mayo de 2012. También fue el escenario del bautizo de su hijo Dylan en 2014 y apareció, por primera vez voluntariamente en un medio de comunicación, en 2018 en la prueba de exteriores de una de las ediciones de Masterchef Celebrity.

Todo a nombre de su mujer

El ganador de 20 Grammys Latinos y 3 premios Grammys está muy apegado a España. Sin embargo, ya no tiene empresas a su nombre aquí. El cantante tenía dos empresas con las que organizaba sus rendimientos laborales de las que cesó. Gazul Producciones SL era la sociedad del artista que se ocupa de la gestión de muchas de sus actuaciones y que también explota su cartera de propiedades. Desde 2017 la preside Raquel Perera Navalón, su mujer, ahora también consejera delegada. También sigue en el cargo el hermano del cantante. En Alkazul SL, la matriz accionarial de Gazul pasa lo mismo. Alejandro Sánchez Pizarro ya no es el administrador único desde 1995, aunque en este caso Raquel no aparece. El artista dejó de ser administrador solidario de Alkazul Sl en 2017.

Mira también Más de diez mil personas vibran al ritmo de Alejandro Sanz en la presentación del nuevo BMW Serie 1

Gazul Producciones Sl goza de buena salud. Sus ventas estimadas, según el registro mercantil, en 2017 fueron de 13.052.128 euros. Y la sociedad tiene un activo de 28 millones de euros. Solo hay datos fiables de sus ejercicios contables hasta 2015 y están levemente en negativo. Ni Raquel ni Alejandro tienen la finca extremeña a su nombre, por lo que debería estar en manos de una entidad mercantil.

En 2017, el año que Sanz cesó en sus empresas españolas el vocalista dio uno de sus conciertos más emblemáticos en España: 'Más es más', en el antiguo estadio Vicente Calderón. Aquel niño del barrio de Moratalaz que se veía tocando canciones “en el puente de la Estrella” y que asistió a un concierto de The Rolling Stones en este recinto congregó a 50.000 personas y a artistas (y amigos) como Juan Luis Guerra, Juanes, Pablo Alborán, Malú, Manuel Carrasco, Laura Pausini o Miguel Bosé.