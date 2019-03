Miguel Bosé carga contra Pedro Sánchez: "¿Para el 28-A vas a estar de rebajas?"

Miguel Bosé ha arremetido contra el presidente del Gobierno en las redes sociales: "Pedro Sánchez, ¿porqué no propones ley para cerrar bares de tapas? ¡Es que dañan mucho a grandes restaurantes! No sólo te has vendido al independentismo, ahora te vendes al lobby farmacéutico. ¿Para el 28 de abril vas a estar de rebajas? Mirad este vídeo", afirmó el cantante en un mensaje de Twitter con algún error ortográfico.

Bosé, que apareció en la última lista de morosos, enlazaba a un spot del Ministerio de Sanidad en el que se alerta de las pseudociencias. Para el artista advertir a los ciudadanos de los peligros que pueden suponer estas terapias es que el Gobierno socialista se vende al "lobby farmacéutico".

Pedro Sánchez, porqué no propones ley para cerrar bares de tapas? Es que dañan mucho a grandes restaurantes! No sólo te has vendido al Independentismo, ahora te vendes al lobby farmacéutico. Para el 28 de abril vas a estar de rebajas?



Mirad este video https://t.co/lbUyzUkt1U — Miguel Bosé (@BoseOfficial) 2 de marzo de 2019

No es la primera vez que Miguel Bosé opina en las redes sociales sobre política y alude a dirigentes, algunas veces con más acierto que otras. Esta misma semana colgó un "mensaje para la Sra. Bachelet" en su perfil de Instagram en el que pedía que Chile dejara entrar ayuda humanitaria a Venezuela ante la dramática situación que vive el país.

Más contundente fue contra Nicolás Maduro. "Maduro, pedazo de malnacido, sabíamos que eres incompetente, ignorante, farsante, dictador, marioneta, corrupto, narco, cobarde, criminal, pero ahora ya sabemos que eres el asesino criminal del pueblo venezolano. Que Dios te maldiga y te fulmine. ¡Y pronto!", escribió Miguel Bosé el pasado fin de semana.